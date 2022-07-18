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Россия планирует создать футбольную лигу для дружественных республик

Россия планирует создать футбольную лигу для дружественных республик

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии, об этом сообщает... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T20:49+0300

2022-07-18T20:49+0300

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы министерства Одеса Байсултанова.По его словам, это будет отдельная структура, не относящаяся к структурам Российского футбольного союза, который входит в ФИФА и УЕФА."По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд будут привлечены еще два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться", - добавил Байсултанов.Проведение чемпионата запланировано на март – ноябрь 2023 года.

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