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Россия планирует создать футбольную лигу для дружественных республик
Россия планирует создать футбольную лигу для дружественных республик
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии, об этом сообщает... 18.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы министерства Одеса Байсултанова.По его словам, это будет отдельная структура, не относящаяся к структурам Российского футбольного союза, который входит в ФИФА и УЕФА."По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд будут привлечены еще два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться", - добавил Байсултанов.Проведение чемпионата запланировано на март – ноябрь 2023 года.
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Россия планирует создать футбольную лигу для дружественных республик
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Минспорт России планирует создать единую футбольную лигу для команд дружественных республик, в том числе Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы министерства Одеса Байсултанова.
"На нашем совещании в ДНР было предложено создать единую Премьер-лигу, в которой смогут принимать участие все дружестенные республики. Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации", - сказал Байсултанов.
По его словам, это будет отдельная структура, не относящаяся к структурам Российского футбольного союза, который входит в ФИФА и УЕФА.
"По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд будут привлечены еще два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться", - добавил Байсултанов.
Проведение чемпионата запланировано на март – ноябрь 2023 года.