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Шойгу указал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Шойгу указал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T09:12+0300
2022-07-18T09:12+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно уничтожать дальнобойное оружие ВСУ, которым наносятся удары по мирным жителям Донбасса, полям пшеницы, хранилищам с зерном, сообщает оборонное ведомство.Ранее министр обороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр".
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Шойгу указал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
09:12 18.07.2022 (обновлено: 10:10 18.07.2022)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно уничтожать дальнобойное оружие ВСУ, которым наносятся удары по мирным жителям Донбасса, полям пшеницы, хранилищам с зерном, сообщает
оборонное ведомство.
"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", – говорится в сообщении.
Ранее министр обороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр".