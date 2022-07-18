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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
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Шойгу указал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Шойгу указал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T09:12+0300
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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно уничтожать дальнобойное оружие ВСУ, которым наносятся удары по мирным жителям Донбасса, полям пшеницы, хранилищам с зерном, сообщает оборонное ведомство.Ранее министр обороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр".
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Шойгу указал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

09:12 18.07.2022 (обновлено: 10:10 18.07.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно уничтожать дальнобойное оружие ВСУ, которым наносятся удары по мирным жителям Донбасса, полям пшеницы, хранилищам с зерном, сообщает оборонное ведомство.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", – говорится в сообщении.

Ранее министр обороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр".
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