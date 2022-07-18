https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/takie-obstoyatelstva-o-kachestve-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-v-abkhazii---1040317365.html

Такие обстоятельства: о качестве реабилитации детей с инвалидностью в Абхазии

Такие обстоятельства: о качестве реабилитации детей с инвалидностью в Абхазии

Председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Виолетта Гагулия и мать ребенка с особенностями развития Екатерина Квеквескири в эфире радио Sputnik... 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T10:27+0300

2022-07-18T10:27+0300

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радио

такие обстоятельства

инвалидность

реабилитация

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Такие обстоятельства: о качестве реабилитации детей с инвалидностью в Абхазии Такие обстоятельства: о качестве реабилитации детей с инвалидностью в Абхазии

Гости в студии поделились своими воспоминаниями о том, как узнали, что у них ребенок с особенностями развития. Рассказали, как принять диагноз самим родителям и чего категорически нельзя делать."Сегодня очень много деток находятся дома. "Нам стыдно. Мы не хотим, чтобы наши родственники знали, чтобы они видели нашего ребенка". Дети остаются в четырех стенах и ничего с ними не делают. Они остаются на одном уровне, а когда ты начинаешь работу в 18-20 лет, то тогда время уже упущено", – сказала Гагулия.Собеседники Sputnik отмечают, что на сегодняшний день детей с особенностями развития в Абхазии стало больше. Некоторые родители выезжают из страны для реабилитации ребенка, но, возвратившись в республику, необходимо продолжать эту работу, а для этого нужны условия. Практически во всех районах Абхазии есть реабилитационные центры, однако не все они в полной мере удовлетворяют потребностям.Гости студии также рассказали, какие пособия получают дети с инвалидностью и насколько общество в Абхазии готово принимать на работу людей с ограниченными возможностями.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, инвалидность, реабилитация, аудио