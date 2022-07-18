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В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости

В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости

Студенты-историки Абхазского государственного университета провели археологические раскопки на территории Сухумской крепости в рамках летней практики. 18.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-18T11:35+0300

2022-07-18T11:35+0300

2022-07-18T11:42+0300

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Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. В 2022 году отмечается его 275-летие.По словам руководителя раскопок, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, известно, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное место погребения владетельного князя Абхазии неизвестно. Это затрудняет поиск. Для такой масштабной работы, как отмечают специалисты, необходимы большие ресурсы.

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фото , мультимедиа, раскопки, фото, сухум, археологи, история, абхазия