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В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости
В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости
Студенты-историки Абхазского государственного университета провели археологические раскопки на территории Сухумской крепости в рамках летней практики. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-18T11:35+0300
2022-07-18T11:35+0300
2022-07-18T11:42+0300
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Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. В 2022 году отмечается его 275-летие.По словам руководителя раскопок, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, известно, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное место погребения владетельного князя Абхазии неизвестно. Это затрудняет поиск. Для такой масштабной работы, как отмечают специалисты, необходимы большие ресурсы.
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В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости 11:35 18.07.2022 (обновлено: 11:42 18.07.2022)
Студенты-историки Абхазского государственного университета провели археологические раскопки на территории Сухумской крепости в рамках летней практики.
Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. В 2022 году отмечается его 275-летие.
По словам руководителя раскопок, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, известно, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное место погребения владетельного князя Абхазии неизвестно. Это затрудняет поиск. Для такой масштабной работы, как отмечают специалисты, необходимы большие ресурсы.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Раскопки в рамках студенческой практики длятся более двух недель.
Раскопки в рамках студенческой практики длятся более двух недель.
© Sputnik / Марианна Кубрава
На территории историко-культурного памятника уже нашли фрагменты амфор, пифосов, черепицы.
На территории историко-культурного памятника уже нашли фрагменты амфор, пифосов, черепицы.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Самая большая находка - пушечные ядра. Их более 100 штук.
Самая большая находка - пушечные ядра. Их более 100 штук.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Руководитель раскопок Алик Габелия полагает, что на месте раскопок мог находиться склад боеприпасов.
Руководитель раскопок Алик Габелия полагает, что на месте раскопок мог находиться склад боеприпасов.
© Sputnik / Марианна Кубрава
К студенческим раскопкам присоединилось много волонтеров, среди которых немало детей. Самому младшему копателю четыре года. Это внучка археолога Алика Габелия Эмилия.
К студенческим раскопкам присоединилось много волонтеров, среди которых немало детей. Самому младшему копателю четыре года. Это внучка археолога Алика Габелия Эмилия.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сухумская крепость интересует археологов еще с XIX века.
Сухумская крепость интересует археологов еще с XIX века.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Это многослойный памятник, который хранит более чем 2000-летнюю историю Абхазии.
Это многослойный памятник, который хранит более чем 2000-летнюю историю Абхазии.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Здесь встречаются предметы, начиная с античного времени и заканчивая советским периодом.
Здесь встречаются предметы, начиная с античного времени и заканчивая советским периодом.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Археологи уже обнаруживали крепостные стены разных веков, три раннехристианских памятника, восьмигранную церковь и христианские захоронения.
Археологи уже обнаруживали крепостные стены разных веков, три раннехристианских памятника, восьмигранную церковь и христианские захоронения.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Юный волонтер.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Волонтеры металлоискателем ищут пушечные ядра XIX веков.
Волонтеры металлоискателем ищут пушечные ядра XIX веков.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Снаряд времен XIX столетия.
Снаряд времен XIX столетия.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Юный копатель очищает снаряд от земли.
Юный копатель очищает снаряд от земли.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Студенты I курса Абхазского государственного университета.
Студенты I курса Абхазского государственного университета.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Самый юный копатель - четырехлетняя Эмилия.
Самый юный копатель - четырехлетняя Эмилия.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.
Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.