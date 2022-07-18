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В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости
В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости
Студенты-историки Абхазского государственного университета провели археологические раскопки на территории Сухумской крепости в рамках летней практики. 18.07.2022, Sputnik Абхазия
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Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. В 2022 году отмечается его 275-летие.По словам руководителя раскопок, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, известно, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное место погребения владетельного князя Абхазии неизвестно. Это затрудняет поиск. Для такой масштабной работы, как отмечают специалисты, необходимы большие ресурсы.
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фото , мультимедиа, раскопки, фото, сухум, археологи, история, абхазия

В поисках древностей: археологические раскопки на Сухумской крепости

11:35 18.07.2022 (обновлено: 11:42 18.07.2022)
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Студенты-историки Абхазского государственного университета провели археологические раскопки на территории Сухумской крепости в рамках летней практики.
Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. В 2022 году отмечается его 275-летие.
По словам руководителя раскопок, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, известно, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное место погребения владетельного князя Абхазии неизвестно. Это затрудняет поиск. Для такой масштабной работы, как отмечают специалисты, необходимы большие ресурсы.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Раскопки в рамках студенческой практики длятся более двух недель.

Раскопки в рамках студенческой практики длятся более двух недель. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Раскопки в рамках студенческой практики длятся более двух недель.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На территории историко-культурного памятника уже нашли фрагменты амфор, пифосов, черепицы.

На территории историко-культурного памятника уже нашли фрагменты амфор, пифосов, черепицы. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

На территории историко-культурного памятника уже нашли фрагменты амфор, пифосов, черепицы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Самая большая находка - пушечные ядра. Их более 100 штук.

Самая большая находка - пушечные ядра. Их более 100 штук. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Самая большая находка - пушечные ядра. Их более 100 штук.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Руководитель раскопок Алик Габелия полагает, что на месте раскопок мог находиться склад боеприпасов.

Руководитель раскопок Алик Габелия полагает, что на месте раскопок мог находиться склад боеприпасов. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Руководитель раскопок Алик Габелия полагает, что на месте раскопок мог находиться склад боеприпасов.

© Sputnik / Марианна Кубрава

К студенческим раскопкам присоединилось много волонтеров, среди которых немало детей. Самому младшему копателю четыре года. Это внучка археолога Алика Габелия Эмилия.

К студенческим раскопкам присоединилось много волонтеров, среди которых немало детей. Самому младшему копателю четыре года. Это внучка археолога Алика Габелия Эмилия. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

К студенческим раскопкам присоединилось много волонтеров, среди которых немало детей. Самому младшему копателю четыре года. Это внучка археолога Алика Габелия Эмилия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сухумская крепость интересует археологов еще с XIX века.

Сухумская крепость интересует археологов еще с XIX века. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сухумская крепость интересует археологов еще с XIX века.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Это многослойный памятник, который хранит более чем 2000-летнюю историю Абхазии.

Это многослойный памятник, который хранит более чем 2000-летнюю историю Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Это многослойный памятник, который хранит более чем 2000-летнюю историю Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Здесь встречаются предметы, начиная с античного времени и заканчивая советским периодом.

Здесь встречаются предметы, начиная с античного времени и заканчивая советским периодом. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Здесь встречаются предметы, начиная с античного времени и заканчивая советским периодом.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Археологи уже обнаруживали крепостные стены разных веков, три раннехристианских памятника, восьмигранную церковь и христианские захоронения.

Археологи уже обнаруживали крепостные стены разных веков, три раннехристианских памятника, восьмигранную церковь и христианские захоронения. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Археологи уже обнаруживали крепостные стены разных веков, три раннехристианских памятника, восьмигранную церковь и христианские захоронения.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Юный волонтер.

Юный волонтер. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Юный волонтер.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Волонтеры металлоискателем ищут пушечные ядра XIX веков.

Волонтеры металлоискателем ищут пушечные ядра XIX веков. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Волонтеры металлоискателем ищут пушечные ядра XIX веков.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Снаряд времен XIX столетия.

Снаряд времен XIX столетия. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Снаряд времен XIX столетия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Юный копатель очищает снаряд от земли.

Юный копатель очищает снаряд от земли. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Юный копатель очищает снаряд от земли.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Студенты I курса Абхазского государственного университета.

Студенты I курса Абхазского государственного университета. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Студенты I курса Абхазского государственного университета.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Самый юный копатель - четырехлетняя Эмилия.

Самый юный копатель - четырехлетняя Эмилия. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Самый юный копатель - четырехлетняя Эмилия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.

Историко-архитектурный заповедник &quot;Сухумская крепость&quot; – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Марианна Кубрава

Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры и до XX века.

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