https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bolee-550-detey-rodilos-v-abkhazii-v-pervom-polugodii-2022-goda-1040281495.html
Более 550 детей родилось в Абхазии в первом полугодии 2022 года
Более 550 детей родилось в Абхазии в первом полугодии 2022 года
Тенденция на снижение рождаемости в Абхазии сохраняется. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T08:45+0300
2022-07-19T08:45+0300
2022-07-19T12:12+0300
в абхазии
рождаемость
новости
дети
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. За шесть месяцев 2022 года в Абхазии родилось 562 ребенка, мальчиков – 283, девочек – 279, сообщает Минздрав.Тенденция на снижение рождаемости сохраняется. Так, в первом полугодии 2020 года по всей республике родилось 668 детей, 2021 года – 611 детей.При этом смертность в Абхазии превышает рождаемость более чем в два раза. По данным Минюста, за полгода 2022 года в Абхазии зарегистрировано 519 новорожденных, умерло 1166 человек.В 2014 году в Абхазии родилось на 537 человек больше, чем ушло из жизни. А уже в 2019 году разница между смертностью и рождаемостью составила всего 34 человека в пользу прироста населения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
рождаемость, новости, дети
Более 550 детей родилось в Абхазии в первом полугодии 2022 года
08:45 19.07.2022 (обновлено: 12:12 19.07.2022)
Тенденция на снижение рождаемости в Абхазии сохраняется.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. За шесть месяцев 2022 года в Абхазии родилось 562 ребенка, мальчиков – 283, девочек – 279, сообщает Минздрав.
Тенденция на снижение рождаемости сохраняется. Так, в первом полугодии 2020 года по всей республике родилось 668 детей, 2021 года – 611 детей.
При этом смертность в Абхазии превышает рождаемость более чем в два раза. По данным Минюста, за полгода 2022 года в Абхазии зарегистрировано 519 новорожденных, умерло 1166 человек.
В 2014 году в Абхазии родилось на 537 человек больше, чем ушло из жизни. А уже в 2019 году разница между смертностью и рождаемостью составила всего 34 человека в пользу прироста населения.