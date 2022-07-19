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Бжания обсудил с партиями вопрос ратификации соглашения о передаче России госдач в Пицунде
Бжания обсудил с партиями вопрос ратификации соглашения о передаче России госдач в Пицунде
К обсуждению вопроса были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T20:00+0300
2022-07-19T20:00+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с представителями политических партий и ветеранских организаций вопрос ратификации соглашения о передаче в собственность России госдач на территории Пицунды."Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования" был подписан в январе 2022 года.Уточняется, что российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране.Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, председатель партии "Айтайра", депутат Парламента Леонид Лакербая, председатель "Народного фронта" Лаша Сакания, председатель "Коммунистической партии" Бакур Бебия, председатель партии "Амцахара" Лесик Цугба, руководитель сухумского отделения "Амцахара", депутат Парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов ОВНА "Абааш" Ерцаху Адлейба. Участники обсуждения единогласно поддержали позицию президента о необходимости ратификации соглашения.
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новости, пицунда, президент, аслан бжания

Бжания обсудил с партиями вопрос ратификации соглашения о передаче России госдач в Пицунде

20:00 19.07.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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К обсуждению вопроса были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с представителями политических партий и ветеранских организаций вопрос ратификации соглашения о передаче в собственность России госдач на территории Пицунды.
"Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования" был подписан в январе 2022 года.
Глава государства рассказал присутствующим предысторию вопроса. Он подчеркнул, что "принципиальная и самая главная разница в соглашениях 1995-го и 2022-го годов заключается в том, что здания и сооружения передаются в собственность России, земля же, как была, так и остается в собственности Абхазии".
Уточняется, что российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране.

Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, председатель партии "Айтайра", депутат Парламента Леонид Лакербая, председатель "Народного фронта" Лаша Сакания, председатель "Коммунистической партии" Бакур Бебия, председатель партии "Амцахара" Лесик Цугба, руководитель сухумского отделения "Амцахара", депутат Парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов ОВНА "Абааш" Ерцаху Адлейба.

Участники обсуждения единогласно поддержали позицию президента о необходимости ратификации соглашения.
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