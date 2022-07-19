https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/dzheki-chan-stal-prodyuserom-filma-kotoryy-snimayut-v-sirii-1040369084.html

Джеки Чан стал продюсером фильма, который снимают в Сирии

Джеки Чан стал продюсером фильма, который снимают в Сирии

Сюжет картины основан на реальных событиях - эвакуации китайских граждан из Йемена во время гражданской войны в 2015 году. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T18:51+0300

2022-07-19T18:51+0300

2022-07-19T18:51+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Съемки китайского фильма впервые проходят в Сирии. Картина называется Home Operation, ее продюсером выступает Джеки Чан. Об этом сообщил РИА Новости директор участвующей в работе над картиной компании из ОАЭ Art Maker Production Зияд Али.Сюжет основан на эвакуации китайских граждан из Йемена в 2015 году, когда там началась гражданская война. События в фильме разворачиваются в вымышленной стране Поман. Натурные съемки пройдут в Дамаске и других городах, они продлятся около 2,5 месяцев."Это большой художественный фильм, который на 40% будет отснят в Сирии", - поделился Али.Заказчик картины Home Operation - китайское правительство.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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в мире, кино, новости, китай, сирия