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Джеки Чан стал продюсером фильма, который снимают в Сирии
Джеки Чан стал продюсером фильма, который снимают в Сирии
Сюжет картины основан на реальных событиях - эвакуации китайских граждан из Йемена во время гражданской войны в 2015 году. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T18:51+0300
2022-07-19T18:51+0300
2022-07-19T18:51+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Съемки китайского фильма впервые проходят в Сирии. Картина называется Home Operation, ее продюсером выступает Джеки Чан. Об этом сообщил РИА Новости директор участвующей в работе над картиной компании из ОАЭ Art Maker Production Зияд Али.Сюжет основан на эвакуации китайских граждан из Йемена в 2015 году, когда там началась гражданская война. События в фильме разворачиваются в вымышленной стране Поман. Натурные съемки пройдут в Дамаске и других городах, они продлятся около 2,5 месяцев."Это большой художественный фильм, который на 40% будет отснят в Сирии", - поделился Али.Заказчик картины Home Operation - китайское правительство.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, кино, новости, китай, сирия
Джеки Чан стал продюсером фильма, который снимают в Сирии
Сюжет картины основан на реальных событиях - эвакуации китайских граждан из Йемена во время гражданской войны в 2015 году.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Съемки китайского фильма впервые проходят в Сирии. Картина называется Home Operation, ее продюсером выступает Джеки Чан. Об этом сообщил РИА Новости директор участвующей в работе над картиной компании из ОАЭ Art Maker Production Зияд Али.
"Фильм рассказывает о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правительство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война", - отметил собеседник агентства.
Сюжет основан на эвакуации китайских граждан из Йемена в 2015 году, когда там началась гражданская война. События в фильме разворачиваются в вымышленной стране Поман.
Натурные съемки пройдут в Дамаске и других городах, они продлятся около 2,5 месяцев.
"Это большой художественный фильм, который на 40% будет отснят в Сирии", - поделился Али.
Заказчик картины Home Operation - китайское правительство.