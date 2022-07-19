https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/fas-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-1040369269.html

ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении компании Apple еще в октябре 2021 года. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T19:39+0300

2022-07-19T19:39+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство путем злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, на компанию наложат штраф, следует из сообщения ведомства.Размер штрафа будет определен в соответствии с частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ. Согласно этой части, в базовом варианте штраф для юридических лиц составляет от 1% до 15% выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.Под данным ФАС, пункт 3.1 руководства по рассмотрению App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения, но оно не было исполнено."Сегодня комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - отметили в компании.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/fas-vydala-preduprezhdenie-google-za-navyazyvanie-usloviy-razrabotchikam-prilozheniy-1040029253.html

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