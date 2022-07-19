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Хасанова о лекарственных растениях Абхазии: не увидим никогда, если не приедем сюда
Хасанова о лекарственных растениях Абхазии: не увидим никогда, если не приедем сюда
Профессор, преподаватель кафедры фармакогнозии Башкирского государственного медицинского университета Светлана Хасанова в эфире радио Sputnik рассказала, какие... 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T14:12+0300
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Хасанова о лекарственных растениях Абхазии
Хасанова о лекарственных растениях Абхазии
Студенты Башкирского государственного медицинского университета находились на выездной практике в Сухумском ботаническом саду. Предметом исследования были лекарственные растения Абхазии.Профессор рассказала об уникальности флоры Абхазии, какие именно лекарственные растения привлекли их внимание."В Абхазии флора другая, субтропическая. Эти растения у нас не растут, в диком виде мы не можем их увидеть. Студенты должны познакомиться с ними. Посмотреть, в каких условиях они растут. Мы исследовали эвкалипты, кипарисы, можжевельники, из них получают лекарственные препараты. Потом на кафедре исследуем химический состав сырья, смотрим какими фармакологическими свойствами обладают. У нас нигде они не растут, и не увидим никогда в жизни, если мы к вам не приедем", – отметила Хасанова.Преподаватель кафедры фармакогнозии Башкирского государственного медицинского университета рассказала, в чем преимущество лекарственных препаратов."На сегодняшний день препараты в аптеках в основном синтетические. Недостаток и даже угроза этих препаратов в том, что эти вещества не были созданы природой и не являются подходящими для организма человека, а все растительные вещества, они имеют точки соприкосновение с человеческим организмом. В первую очередь эти вещества для профилактики, чтобы не было заболеваний. Мы рассказываем студентам, что в основном нужны препараты растительные, они, возможно, и медленно воздействуют, но они меньше вызывают привыкания, меньше аллергических реакций. Препараты синтетические – они препараты скорой помощи, а вот для хронических заболеваний лучше использовать растительные препараты, особенно те, которые выращены в Абхазии, где нет промышленных предприятий. Все они экологически чистые. Раньше были заводы эфиромасличные, надо возобновлять эту промышленность", – сказала Хасанова.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Хасанова о лекарственных растениях Абхазии: не увидим никогда, если не приедем сюда
14:12 19.07.2022 (обновлено: 15:26 19.07.2022)
Профессор, преподаватель кафедры фармакогнозии Башкирского государственного медицинского университета Светлана Хасанова в эфире радио Sputnik рассказала, какие лекарственные растения Абхазии привлекли внимание для научных целей и в чем их уникальность.
Студенты Башкирского государственного медицинского университета находились на выездной практике в Сухумском ботаническом саду. Предметом исследования были лекарственные растения Абхазии.
Профессор рассказала об уникальности флоры Абхазии, какие именно лекарственные растения привлекли их внимание.
"В Абхазии флора другая, субтропическая. Эти растения у нас не растут, в диком виде мы не можем их увидеть. Студенты должны познакомиться с ними. Посмотреть, в каких условиях они растут. Мы исследовали эвкалипты, кипарисы, можжевельники, из них получают лекарственные препараты. Потом на кафедре исследуем химический состав сырья, смотрим какими фармакологическими свойствами обладают. У нас нигде они не растут, и не увидим никогда в жизни, если мы к вам не приедем", – отметила Хасанова.
Преподаватель кафедры фармакогнозии Башкирского государственного медицинского университета рассказала, в чем преимущество лекарственных препаратов.
"На сегодняшний день препараты в аптеках в основном синтетические. Недостаток и даже угроза этих препаратов в том, что эти вещества не были созданы природой и не являются подходящими для организма человека, а все растительные вещества, они имеют точки соприкосновение с человеческим организмом. В первую очередь эти вещества для профилактики, чтобы не было заболеваний. Мы рассказываем студентам, что в основном нужны препараты растительные, они, возможно, и медленно воздействуют, но они меньше вызывают привыкания, меньше аллергических реакций. Препараты синтетические – они препараты скорой помощи, а вот для хронических заболеваний лучше использовать растительные препараты, особенно те, которые выращены в Абхазии, где нет промышленных предприятий. Все они экологически чистые. Раньше были заводы эфиромасличные, надо возобновлять эту промышленность", – сказала Хасанова.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.