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Концерт к 150-летию Сергея Рахманинова прошел в Абхазии
Концерт к 150-летию Сергея Рахманинова прошел в Абхазии
На абхазской сцене прозвучали камерные, фортепианные и вокальные композиции великого русского композитора. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T20:38+0300
2022-07-19T20:38+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт оперного певца Саида Гобечия и российского пианиста Андрея Коробейникова, приуроченный к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, состоялся в Абхазском драматическом театре 19 июля.В интервью Sputnik Саид Гобечия рассказал, что совместно с Коробейниковым не так давно записал диск с романсами композитора, который был выпущен испанским лейблом. Диск должен выйти в 2023 году к 150-летию Рахманинова. В Абхазию исполнители привезли программу, которая и легла в основу диска.Гобечия поделился своим впечатлением о том, что концерт прошел успешно, артисты получили много восторженных отзывов. "Звучала музыка, которая действительно может менять воображение, создавать новые эмоции. Надеюсь, что люди смогли понять каждый для себя что-то особенное, для этого живет классическая музыка и рождаются музыканты, которые могут донести это", - сказал он.Русский композитора, пианист, дирижер Сергей Рахманинов родился в марте 1873 года. В своем творчестве он синтезировал принципы петербургской и московской композиторских школа, а также смешал традиции западноевропейской и ближневосточной музыки и создал свой оригинальный стиль.
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культура, искусство, музыка, сергей рахманинов, сухум, новости
Концерт к 150-летию Сергея Рахманинова прошел в Абхазии
На абхазской сцене прозвучали камерные, фортепианные и вокальные композиции великого русского композитора.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт оперного певца Саида Гобечия и российского пианиста Андрея Коробейникова, приуроченный к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, состоялся в Абхазском драматическом театре 19 июля.
В интервью Sputnik Саид Гобечия рассказал, что совместно с Коробейниковым не так давно записал диск с романсами композитора, который был выпущен испанским лейблом. Диск должен выйти в 2023 году к 150-летию Рахманинова. В Абхазию исполнители привезли программу, которая и легла в основу диска.
"Концерт совершенно уникальный и изысканный, камерный вечер во всех его прекрасных проявлениях. В Сухуме такие концерты проходят не очень часто, поэтому, мне кажется, публике очень интересно, потому что программа очень элитарная", - отметил он.
Гобечия поделился своим впечатлением о том, что концерт прошел успешно, артисты получили много восторженных отзывов.
"Звучала музыка, которая действительно может менять воображение, создавать новые эмоции. Надеюсь, что люди смогли понять каждый для себя что-то особенное, для этого живет классическая музыка и рождаются музыканты, которые могут донести это", - сказал он.
Русский композитора, пианист, дирижер Сергей Рахманинов родился в марте 1873 года. В своем творчестве он синтезировал принципы петербургской и московской композиторских школа, а также смешал традиции западноевропейской и ближневосточной музыки и создал свой оригинальный стиль.