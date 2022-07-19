https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/kvarchiya-o-vybore-yagnenka-gogua-dlya-ekranizatsii-srazu-slozhilas-kartinka-1040336465.html

Кварчия о выборе "Ягненка" Гогуа для экранизации: сразу сложилась картинка

Кварчия о выборе "Ягненка" Гогуа для экранизации: сразу сложилась картинка

15 июля в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса на суд зрителей представили новый короткометражный фильм "Ягненок" ("Асыс") режиссера Амины... 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T10:35+0300

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Амина Кварчия Амина Кварчия

15 июля в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса на суд зрителей представили новый короткометражный фильм "Ягненок" ("Асыс") режиссера Амины Кварчия. Фильм снят по одноименному рассказу Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Выпускница режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Амина Кварчия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как шла работа над картиной."Все началось с того, что я увлеклась чтением рассказов Алексея Гогуа. Дочиталась до рассказал "Ягненок". Меня тронула сама история. Я решила написать сценарий... Когда я читала, у меня уже возникали образы, картинки. Стиль Гогуа сразу создает картинку, у меня все складывалось. По-моему, он достаточно кинематографичный автор, поэтому у меня сразу возникла идея снять фильм", – рассказала Кварчия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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