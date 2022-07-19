https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/kvarchiya-o-vybore-yagnenka-gogua-dlya-ekranizatsii-srazu-slozhilas-kartinka-1040336465.html
Кварчия о выборе "Ягненка" Гогуа для экранизации: сразу сложилась картинка
Кварчия о выборе "Ягненка" Гогуа для экранизации: сразу сложилась картинка
15 июля в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса на суд зрителей представили новый короткометражный фильм "Ягненок" ("Асыс") режиссера Амины... 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T10:35+0300
2022-07-19T10:35+0300
2022-07-19T10:35+0300
радио
подкасты
абхазия
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/12/1040336291_0:196:909:707_1920x0_80_0_0_824cf15ca25b3e873de57eef163f7124.jpg
Амина Кварчия
Амина Кварчия
15 июля в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса на суд зрителей представили новый короткометражный фильм "Ягненок" ("Асыс") режиссера Амины Кварчия. Фильм снят по одноименному рассказу Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Выпускница режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Амина Кварчия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как шла работа над картиной."Все началось с того, что я увлеклась чтением рассказов Алексея Гогуа. Дочиталась до рассказал "Ягненок". Меня тронула сама история. Я решила написать сценарий... Когда я читала, у меня уже возникали образы, картинки. Стиль Гогуа сразу создает картинку, у меня все складывалось. По-моему, он достаточно кинематографичный автор, поэтому у меня сразу возникла идея снять фильм", – рассказала Кварчия. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/12/1040336291_0:200:909:882_1920x0_80_0_0_f34e68aa91ac50f1ae2c99ec17253313.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, кино, аудио
Кварчия о выборе "Ягненка" Гогуа для экранизации: сразу сложилась картинка
15 июля в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса на суд зрителей представили новый короткометражный фильм "Ягненок" ("Асыс") режиссера Амины Кварчия. Фильм снят по одноименному рассказу Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа.
Выпускница режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Амина Кварчия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как шла работа над картиной.
"Все началось с того, что я увлеклась чтением рассказов Алексея Гогуа. Дочиталась до рассказал "Ягненок". Меня тронула сама история. Я решила написать сценарий... Когда я читала, у меня уже возникали образы, картинки. Стиль Гогуа сразу создает картинку, у меня все складывалось. По-моему, он достаточно кинематографичный автор, поэтому у меня сразу возникла идея снять фильм", – рассказала Кварчия.
Подробности слушайте в аудиофайле.