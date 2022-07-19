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Олимпиада-80: как это было
Олимпиада-80: как это было
XXII летние Олимпийские игры начались в Москве 42 года назад, они проходили с 19 июля по 3 августа 1980 года. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T17:35+0300
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Абхазия имела непосредственное отношение к этим соревнованиям: спортсмены тренировались на местных базах, представители Абхазии приносили медали в копилку советской сборной.Чем запомнились XXII Летние Олимпийские Игры 1980 года - смотрите в нашем видео.
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Олимпиада-80: как это было
17:35 19.07.2022 (обновлено: 20:41 19.07.2022)
XXII летние Олимпийские игры начались в Москве 42 года назад, они проходили с 19 июля по 3 августа 1980 года.
Абхазия имела непосредственное отношение к этим соревнованиям: спортсмены тренировались на местных базах, представители Абхазии приносили медали в копилку советской сборной.
Чем запомнились XXII Летние Олимпийские Игры 1980 года - смотрите в нашем видео.