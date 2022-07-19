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Путин и Эрдоган провели переговоры в Тегеране
Путин и Эрдоган провели переговоры в Тегеране
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с однодневным визитом в столицу Ирана. 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T22:06+0300
2022-07-19T22:06+0300
2022-07-19T22:06+0300
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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Тегеране, сообщает РИА Новости.Говоря о проблеме вывоза зерна из черноморских портов, Путин отметил, что остаются нерешенные вопросы, но движение в нужном направлении есть. Российский президент поблагодарил коллегу за посреднические усилия в этом вопросе.Ранее сегодня по прибытии в Иран российский лидер встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, который назвал визит Путина поворотным этапом в развитии отношений Москвы и Тегерана, а также регионального и международного сотрудничества.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, турция, иран, владимир путин, реджеп эрдоган
Путин и Эрдоган провели переговоры в Тегеране
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с однодневным визитом в столицу Ирана.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Тегеране, сообщает РИА Новости
.
Говоря о проблеме вывоза зерна из черноморских портов, Путин отметил, что остаются нерешенные вопросы, но движение в нужном направлении есть. Российский президент поблагодарил коллегу за посреднические усилия в этом вопросе.
"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы", - сказал в частности Путин.
Ранее сегодня по прибытии в Иран российский лидер встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, который назвал визит Путина поворотным этапом в развитии отношений Москвы и Тегерана, а также регионального и международного сотрудничества.