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Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

Лидеры "тройки" договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Владимира Путина. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T22:57+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Президенты России, Ирана и Турции лидеры приняли совместное заявление по итогам трехсторонних переговоров в Тегеране, сообщается на сайте Кремля.Стороны подтвердили приверженность укреплению сотрудничества для нормализации ситуации в Сирии, они намерены бороться с террористами, действующими в стране под разными названиями.Государства "тройки" сошлись во мнении, что полностью разрешить сирийский кризис можно лишь политико-дипломатическими путем с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено Резолюцией 2254 СБ ООН, и, при неукоснительном соблюдении основополагающих принципов уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности. Следующий 19-й саммит "астанинского" формата пройдет в России, его назначат до конца года.

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