https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/sergey-bebiya-predstavil-monografiyu-o-lesakh-abkhazii-kotoruyu-pisal-40-let-1040360869.html

Сергей Бебия представил монографию о лесах Абхазии, которую писал 40 лет

Сергей Бебия представил монографию о лесах Абхазии, которую писал 40 лет

По данным 1981 года, в Абхазии насчитывается 560 тысяч гектаров леса, с тех пор подсчета не велось. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T16:55+0300

2022-07-19T16:55+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Монография доктора биологических наук, академика АНА Сергея Бебия "Леса Абхазии" была представлена научному сообществу 19 июля.Материал для научного труда собирался на протяжении 40 лет, рассказал автор в интервью радио Sputnik."Кто-то может спросить, для чего понадобилось столько времени, но такой подробной и обширной работы о лесах Абхазии еще не выходило. Ранее я выпускал статьи на ту же тему. Почти 100 лет назад, в 1930 году, выходила книга "Леса Абхазии". Но все эти работы носят описательный характер. В этой книге леса описаны с научной точки зрения, чего раньше не было сделано", – рассказал он.В монографии Сергея Бебия большое внимание уделено изучению лесообразовательных процессов, отражена стратегия управления и развития лесной отрасли, рассмотрены вопросы ведения лесного хозяйства в горных условиях. В работе ученый описывает способы повышения производительности лесов и их охраны.По словам биолога, по данным 1981 года, в Абхазии насчитывалось 560 тысяч гектаров леса, более актуальных данных у экспертов нет, так как с тех пор не была проведена инвентаризация.Монография предназначена для научных работников, специалистов лесного хозяйства, работников озеленения, преподавателей и студентов соответствующих вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами охраны и рационального природопользования, сохранения биоразнообразия, биологии, отметил автор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210819/Temnyy-les-pochemu-v-Abkhazii-zagotovka-drevesiny-zashla-v-tupik-1033060329.html

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