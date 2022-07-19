https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/takie-obstoyatelstva-varov-ob-obespechenii-abkhazii-produktami-privlechenii-investitsiy-1040355583.html

Такие обстоятельства: Варов об обеспечении Абхазии продуктами, транзитных возможностях

Такие обстоятельства: Варов об обеспечении Абхазии продуктами, транзитных возможностях

Как обеспечивается Абхазия продуктами питания в курортный сезон, есть ли проблемы с поставками в эфире радио Sputnik рассказал руководитель компании... 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T18:24+0300

2022-07-19T18:24+0300

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Такие обстоятельства: Варов об обеспечении Абхазии продуктами, привлечении инвестиций Такие обстоятельства: Варов об обеспечении Абхазии продуктами, привлечении инвестиций

Собеседник Sputnik рассказал об обеспечении республики продовольствием, о том, как бизнес налаживает логистические цепочки в связи с тем, что поменялись некоторые поставщики."Основная проблема возникла со всем импортом, который приходит из дальнего зарубежья, это и оплата , и логистика. Новороссийск был излюбленным портом для транзита, сейчас все приходится делать через Турцию. Самая большая проблема – это порты и корабли", – сказал Варов.Предприниматель порассуждал также о транзитных возможностях Абхазии."Нужны инвестиции для того, чтобы сделать приличный порт. Обеспечить его быструю разгрузку, приемку контейнеров, быструю отправку их обратно, то есть корабли, краны, сам порт. Можно было бы огромное количество товаров в Россию перевозить через Абхазию", – отметил Варов.Предприниматель высказал свое мнение и по поводу налогового законодательства Абхазии для привлечения инвестиций.По мнению Варова, необходимо снизить налоги. Сегодня не все участники бизнеса платят их, отметил он. Говоря об инвестиционной привлекательности Абхазии, предприниматель подчеркнул необходимость создания условий для защиты инвестиций. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле выше.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, экономика, налоги, аудио