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Украинский журналист Дмитрий Гордон объявлен в розыск

Украинский журналист Дмитрий Гордон объявлен в розыск

В прямом прямом эфире украинского телевидения Гордон призывал напасть на Россию и развязать против нее ядерную войну. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T12:34+0300

2022-07-19T12:34+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).В прямом прямом эфире украинского телевидения Гордон призывал напасть на Россию и развязать против нее ядерную войну, уничтожать российских граждан по национальному признаку, порочил честь российской армии. Видеозапись выступления была размещена на его Youtube-канале.В рамках уголовного дела председатель Следкома Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг журналиста.

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