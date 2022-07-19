https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/vks-rossii-porazili-punkt-natsistskogo-formirovaniya-pravyy-sektor-1040354788.html
ВКС России поразили пункт нацистского формирования "Правый сектор"*
ВКС России поразили пункт нацистского формирования "Правый сектор"*
Армия России совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской республик ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. За это время... 19.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-19T13:42+0300
2022-07-19T13:42+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор"*, уничтожено до 300 боевиков, сообщает Минобороны России.Также высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР. В результате уничтожено более 60 военнослужащих, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и в ДНР.Помимо этого, уничтожены российским высокоточным оружием хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области. За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражено: семь пунктов управления 81-й аэромобильной бригады в ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской, Днепропетровской областях, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах. Кроме того, средствами ПВО России за сутки сбит вертолет Украины Ми-24 в ДНР, а также четыре украинских беспилотника в Харьковской области и перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У", пять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".* Террористическая организация, запрещена в России.
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украина, россия, лнр, днр, северск, лисичанск, донбасс, армия, министерство обороны рф
ВКС России поразили пункт нацистского формирования "Правый сектор"*
13:42 19.07.2022 (обновлено: 14:15 19.07.2022)
Армия России совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской республик ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. За это время освобождена вся территория ЛНР и большая часть территории ДНР.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор"*, уничтожено до 300 боевиков, сообщает Минобороны России.
Также высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР. В результате уничтожено более 60 военнослужащих, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и в ДНР.
Помимо этого, уничтожены российским высокоточным оружием хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражено: семь пунктов управления 81-й аэромобильной бригады в ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской, Днепропетровской областях, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах.
Кроме того, средствами ПВО России за сутки сбит вертолет Украины Ми-24 в ДНР, а также четыре украинских беспилотника в Харьковской области и перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У", пять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".
* Террористическая организация, запрещена в России.