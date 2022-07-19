https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/vse-chetko-kak-rabotaet-olimpiyskiy-basseyn-v-sukhume-1040355691.html

"Все четко": как работает олимпийский бассейн в Сухуме

"Все четко": как работает олимпийский бассейн в Сухуме

Официальное открытие Сухумского олимпийского бассейна, который был реконструирован спустя почти 30 лет, состоялось 5 июля. 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T15:05+0300

2022-07-19T15:05+0300

2022-07-19T15:54+0300

в абхазии

сухум

подводное плавание

бассейны

спорт

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухумском олимпийском бассейне занимаются абхазские и российские профессиональные пловцы, как взрослые, так и дети, сообщил Sputnik директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.По его словам, в первой половине дня бассейн посещают в основном дети, после 18:00 – взрослые, большинство посетителей – местные жители. Объект работает даже в дождливую погоду и не остается пустым, отметил Юрченко.Уже несколько дней в бассейне тренируются профессиональные российские пловцы по запросу Минспорта.Ежедневно с 17:00 до 18:20 в бассейне проводятся занятия секции Сухумской ДЮСШ №1 по плаванию. По словам заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного, здесь занимаются только опытные пловцы, члены сборной Абхазии по плаванию. Начинающие спортсмены все еще тренируются в море, так как глубина бассейна для них пока велика.Задорожный отметил, что с открытием бассейна желающих обучаться плаванию стало больше."Родители, которые просто приходят с детьми, подходят к нам, спрашивают. Я говорю, что в бассейне не обучаю, но желающих очень много. В Абхазии только два тренера, нужно готовить еще", – считает он.Шестого августа в Сухуме планируются соревнования абхазских пловцов. По словам Задорожного, вывести ребят на российские и международные чемпионаты пока не представляется возможным, так как пловцы могут тренироваться только летом.Вопрос с системой подогрева пока что не решен, рассказал Юрченко. Ранее он объяснял, что компанией была подана заявка с просьбой предоставить дополнительные мощности для обогрева бассейна, но письмо было отклонено "в связи с тем, что на берегу с мощностями очень сложно".Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухум, подводное плавание, бассейны, спорт