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Часть Абхазии останется без света на шесть часов
Часть Абхазии останется без света на шесть часов
Отключение на шесть часов связано с ремонтно-профилактическими работами. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T09:40+0300
2022-07-20T09:40+0300
2022-07-20T09:44+0300
в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Сегодня, 20 июля, жители части Абхазии останутся без света из-за отключения ПС "Дранда", сообщает РУП "Черноморэнерго".Компания приносит извинения за временные неудобства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Абхазии останется без света на шесть часов
09:40 20.07.2022 (обновлено: 09:44 20.07.2022)
Отключение на шесть часов связано с ремонтно-профилактическими работами.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Сегодня, 20 июля, жители части Абхазии останутся без света из-за отключения ПС "Дранда", сообщает РУП "Черноморэнерго".
В связи с ремонтно-профилактическими работами, электричество будет отключено с 10:00 до 16:00.
Компания приносит извинения за временные неудобства.