https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-na-shest-chasov-1040373053.html

Часть Абхазии останется без света на шесть часов

Часть Абхазии останется без света на шесть часов

Отключение на шесть часов связано с ремонтно-профилактическими работами. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T09:40+0300

2022-07-20T09:40+0300

2022-07-20T09:44+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Сегодня, 20 июля, жители части Абхазии останутся без света из-за отключения ПС "Дранда", сообщает РУП "Черноморэнерго".Компания приносит извинения за временные неудобства.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии