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Часть западной Абхазии останется без света 21 июля
Часть западной Абхазии останется без света 21 июля
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T21:40+0300
2022-07-20T21:40+0300
2022-07-20T21:40+0300
в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Завтра, 21 июля, часть западных районов Абхазии останется без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключения связаны с ремонтными работами, из-за которых будет отключена ВЛ-220 "Бзыбь".
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть западной Абхазии останется без света 21 июля
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Завтра, 21 июля, часть западных районов Абхазии останется без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Электричество отключат с 05:00 до 07:00, ограничения коснутся Гагрского района, западной части Гудаутского района и Пицунды.
Отключения связаны с ремонтными работами, из-за которых будет отключена ВЛ-220 "Бзыбь".