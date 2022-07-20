https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/chast-zapadnoy-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-21-iyulya-1040394071.html

Часть западной Абхазии останется без света 21 июля

Часть западной Абхазии останется без света 21 июля

"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T21:40+0300

2022-07-20T21:40+0300

2022-07-20T21:40+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Завтра, 21 июля, часть западных районов Абхазии останется без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключения связаны с ремонтными работами, из-за которых будет отключена ВЛ-220 "Бзыбь".

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии