https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/khodzhashvili-obyasnila-pochemu-v-konstitutsionnom-sude-net-neobkhodimosti-ispolzovat-asis---1040379852.html

Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде нет необходимости использовать АСИС

Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде нет необходимости использовать АСИС

18 июля состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике, где депутаты... 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T17:14+0300

2022-07-20T17:14+0300

2022-07-20T17:16+0300

радио

подкасты

конституционный суд республики абхазия

парламент абхазии

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040379966_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b32e1652cda37eb127974af03c140298.jpg

Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде Абхазии не нужно внедрять АСИС Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде Абхазии не нужно внедрять АСИС

18 июля состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике, где депутаты заслушали обращение председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили о целесообразности введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы в Конституционном суде, а также ряд предложений Конституционного суда, касающихся поправок в действующее законодательство.По словам председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили, решение по делам в Конституционном суде принимаются коллегиально, то есть все судьи подписывают одно решение, которое выносится, потому использовать АСИС нет необходимости."Мы коллегиальный орган, нет необходимости распределения по АСИСу. Все пятеро судей рассматривают дела, а в судах общей юрисдикции количественный состав намного больше, и дел, естественно, больше, чем положено, поэтому там необходимо распределение", – сказала Ходжашвили.Председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили отметила, что в целях экономии, разумного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на внедрение данной эксплуатации АСИС, Парламенту предложено рассмотреть вопросы о необходимости и целесообразности ее установки в Конституционном суде."Это не влечет за собой ущемления прав и свобод участников Конституционного судопроизводства и в тоже время позволит сэкономить значительные финансовые средства, которые должны быть выделены для установки данной системы", –подчеркнула Ходжашвили.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, конституционный суд республики абхазия, парламент абхазии, законодательство, аудио