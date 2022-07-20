https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/khodzhashvili-obyasnila-pochemu-v-konstitutsionnom-sude-net-neobkhodimosti-ispolzovat-asis---1040379852.html
Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде нет необходимости использовать АСИС
Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде нет необходимости использовать АСИС
18 июля состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике, где депутаты... 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T17:14+0300
2022-07-20T17:14+0300
2022-07-20T17:16+0300
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Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде Абхазии не нужно внедрять АСИС
Ходжашвили объяснила, почему в Конституционном суде Абхазии не нужно внедрять АСИС
18 июля состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике, где депутаты заслушали обращение председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили о целесообразности введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы в Конституционном суде, а также ряд предложений Конституционного суда, касающихся поправок в действующее законодательство.По словам председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили, решение по делам в Конституционном суде принимаются коллегиально, то есть все судьи подписывают одно решение, которое выносится, потому использовать АСИС нет необходимости."Мы коллегиальный орган, нет необходимости распределения по АСИСу. Все пятеро судей рассматривают дела, а в судах общей юрисдикции количественный состав намного больше, и дел, естественно, больше, чем положено, поэтому там необходимо распределение", – сказала Ходжашвили.Председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили отметила, что в целях экономии, разумного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на внедрение данной эксплуатации АСИС, Парламенту предложено рассмотреть вопросы о необходимости и целесообразности ее установки в Конституционном суде."Это не влечет за собой ущемления прав и свобод участников Конституционного судопроизводства и в тоже время позволит сэкономить значительные финансовые средства, которые должны быть выделены для установки данной системы", –подчеркнула Ходжашвили.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, конституционный суд республики абхазия, парламент абхазии, законодательство, аудио
18 июля состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике, где депутаты заслушали обращение председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили о целесообразности введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы в Конституционном суде, а также ряд предложений Конституционного суда, касающихся поправок в действующее законодательство.
По словам председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили, решение по делам в Конституционном суде принимаются коллегиально, то есть все судьи подписывают одно решение, которое выносится, потому использовать АСИС нет необходимости.
"Мы коллегиальный орган, нет необходимости распределения по АСИСу. Все пятеро судей рассматривают дела, а в судах общей юрисдикции количественный состав намного больше, и дел, естественно, больше, чем положено, поэтому там необходимо распределение", – сказала Ходжашвили.
Председателя Конституционного суда Абхазии Людмилы Ходжашвили отметила, что в целях экономии, разумного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на внедрение данной эксплуатации АСИС, Парламенту предложено рассмотреть вопросы о необходимости и целесообразности ее установки в Конституционном суде.
"Это не влечет за собой ущемления прав и свобод участников Конституционного судопроизводства и в тоже время позволит сэкономить значительные финансовые средства, которые должны быть выделены для установки данной системы", –подчеркнула Ходжашвили.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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