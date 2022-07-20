https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-o-zadachakh-spetsoperatsii-otnosheniyakh-s-zapadom-i-peregovorakh-s-ukrainoy-1040393128.html

Лавров о задачах спецоперации, отношениях с Западом и переговорах с Украиной

Лавров о задачах спецоперации, отношениях с Западом и переговорах с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью РИА Новости и Russia Today. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T19:50+0300

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сергей лавров

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что начало спецоперации России на Украине было неизбежно, так как страна восемь лет не могла ответить на вопросы жителей Донбасса о том, как долго киевский режим будет "издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую".Лавров добавил, что географические рамки и задачи спецоперации изменились не только с февраля, но даже с середины апреля, когда был проведен последний раунд переговоров между Россией и Украиной в Турции. Теперь, сказал министр, речь будет идти не только о территориальных границах ДНР и ЛНР, но и о Херсонской и Запорожской областях, а также о ряде других территорий.Также глава МИД добавил, что западные страны уже исчерпали возможности нанести ущерб российской экономики введением санкций и сейчас даже решила внести в санкции поправки, которые должны снять препятствия для экспорта российских продуктов и удобрений.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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