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Рождаемость в Абхазии за первую половину 2022 года
Рождаемость в Абхазии за первую половину 2022 года
В Абхазии продолжается тенденция на снижение рождаемости. В первом полугодии 2020 года в стране родилось 668 детей, в 2021 году - 611 детей. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T12:16+0300
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За первые полгода 2022 года в республике родилось 562 ребенка. 283 из них – мальчики, 279 – девочки. При этом смертность в Абхазии превышает рождаемость более чем в два раза. По данным Минюста, за полгода 2022 года в стране зарегистрировано 519 новорожденных, а умерло 1166 человек.Если сравнивать со статистикой прошедших лет, то в 2014 году в Абхазии родилось на 537 человек больше, чем ушло из жизни. А уже в 2019 году разница между смертностью и рождаемостью составила всего 34 человека в пользу прироста населения.
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мультимедиа, инфографика, абхазия, инфографика
Рождаемость в Абхазии за первую половину 2022 года
12:16 20.07.2022 (обновлено: 12:41 20.07.2022)
В Абхазии продолжается тенденция на снижение рождаемости. В первом полугодии 2020 года в стране родилось 668 детей, в 2021 году - 611 детей.
За первые полгода 2022 года в республике родилось 562 ребенка. 283 из них – мальчики, 279 – девочки.
При этом смертность в Абхазии превышает рождаемость более чем в два раза. По данным Минюста, за полгода 2022 года в стране зарегистрировано 519 новорожденных, а умерло 1166 человек.
Если сравнивать со статистикой прошедших лет, то в 2014 году в Абхазии родилось на 537 человек больше, чем ушло из жизни. А уже в 2019 году разница между смертностью и рождаемостью составила всего 34 человека в пользу прироста населения.