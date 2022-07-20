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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/rozhin-udary-po-aes-sanktsionirovany-ukrainskim-rukovodstvom-1040392216.html
Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством
Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством
20 июля три украинских дрона атаковали территорию Запорожской АЭС, это не первая атака на электростанцию. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T18:29+0300
2022-07-20T18:29+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что удары по атомной электростанции в Запорожской области санкционированы официальным Киевом, и российской стороне нужно это учитывать, чтобы отвечать соразмерно. Такие атаки можно, добавил он, воспринимать как "ядерный терроризм".Так, по мнению Рожина, нанести серьезный урон энергетической системе Украины Россия вполне состоянии. К сожалению, пояснил он, в рамках войны "до последнего украинца" реальных заказчиков конфликта не интересует, что произойдет с территорией Украины, если Киев и дальше будет решаться на подобные действия.
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Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством

18:29 20.07.2022
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20 июля три украинских дрона атаковали территорию Запорожской АЭС, это не первая атака на электростанцию.
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что удары по атомной электростанции в Запорожской области санкционированы официальным Киевом, и российской стороне нужно это учитывать, чтобы отвечать соразмерно. Такие атаки можно, добавил он, воспринимать как "ядерный терроризм".
Так, по мнению Рожина, нанести серьезный урон энергетической системе Украины Россия вполне состоянии. К сожалению, пояснил он, в рамках войны "до последнего украинца" реальных заказчиков конфликта не интересует, что произойдет с территорией Украины, если Киев и дальше будет решаться на подобные действия.
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