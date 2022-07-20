https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/rozhin-udary-po-aes-sanktsionirovany-ukrainskim-rukovodstvom-1040392216.html

Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством

Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством

20 июля три украинских дрона атаковали территорию Запорожской АЭС, это не первая атака на электростанцию. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T18:29+0300

2022-07-20T18:29+0300

2022-07-20T18:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что удары по атомной электростанции в Запорожской области санкционированы официальным Киевом, и российской стороне нужно это учитывать, чтобы отвечать соразмерно. Такие атаки можно, добавил он, воспринимать как "ядерный терроризм".Так, по мнению Рожина, нанести серьезный урон энергетической системе Украины Россия вполне состоянии. К сожалению, пояснил он, в рамках войны "до последнего украинца" реальных заказчиков конфликта не интересует, что произойдет с территорией Украины, если Киев и дальше будет решаться на подобные действия.

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