https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/rozhin-udary-po-aes-sanktsionirovany-ukrainskim-rukovodstvom-1040392216.html
Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством
Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством
20 июля три украинских дрона атаковали территорию Запорожской АЭС, это не первая атака на электростанцию. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T18:29+0300
2022-07-20T18:29+0300
2022-07-20T18:29+0300
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Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что удары по атомной электростанции в Запорожской области санкционированы официальным Киевом, и российской стороне нужно это учитывать, чтобы отвечать соразмерно. Такие атаки можно, добавил он, воспринимать как "ядерный терроризм".Так, по мнению Рожина, нанести серьезный урон энергетической системе Украины Россия вполне состоянии. К сожалению, пояснил он, в рамках войны "до последнего украинца" реальных заказчиков конфликта не интересует, что произойдет с территорией Украины, если Киев и дальше будет решаться на подобные действия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, видео
Рожин: удары по АЭС санкционированы украинским руководством
20 июля три украинских дрона атаковали территорию Запорожской АЭС, это не первая атака на электростанцию.
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что удары по атомной электростанции в Запорожской области санкционированы официальным Киевом, и российской стороне нужно это учитывать, чтобы отвечать соразмерно. Такие атаки можно, добавил он, воспринимать как "ядерный терроризм".
Так, по мнению Рожина, нанести серьезный урон энергетической системе Украины Россия вполне состоянии. К сожалению, пояснил он, в рамках войны "до последнего украинца" реальных заказчиков конфликта не интересует, что произойдет с территорией Украины, если Киев и дальше будет решаться на подобные действия.