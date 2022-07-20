https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/turbaza-gadelshina-i-solomko-o-perspektivakh-sobytiynogo-turizma-v-abkhazii--1040360396.html

Турбаза: Гадельшина и Соломко о перспективах событийного туризма в Абхазии

Турбаза: Гадельшина и Соломко о перспективах событийного туризма в Абхазии

Автор и руководитель Интернационального культурно-просветительского проекта "Алтын Майдан" Гамира Гадельшина и гендиректор турфирмы "Визит Абхазия" Денис... 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T09:30+0300

2022-07-20T09:30+0300

2022-07-20T09:36+0300

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Турбаза: Гадельшина и Соломко о перспективах событийного туризма в Абхазии Турбаза: Гадельшина и Соломко о перспективах событийного туризма в Абхазии

Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын Майдан" проходит в Сухуме, Гулрыпше и Гале. Всего в фестивале примут участие около 600 человек и 41 фольклорный коллектив из 21 региона России, а также абхазские танцевальные ансамбли. Люди с ограниченными возможностями здоровья, к примеру, продемонстрируют зрителям свою хореографию на инвалидных колясках, жестовое пение, покажут театр моды.Руководитель Интернационального культурно-просветительского проекта "Алтын Майдан" Гамира Гадельшина и гендиректор турфирмы "Визит Абхазия" Денис Соломко в эфире радио поделились своим мнением о том, как с помощью таких мероприятий привлекать туристов в республику в межсезонье, какие перспективы у событийного туризма в Абхазии, и в чем проблема реализации этого направления.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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