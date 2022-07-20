https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/zhemchugov-ob-opasnosti-ospy-obezyan-put-peredachi-dostatochno-tyazhelyy-1040373876.html
Жемчугов об опасности оспы обезьян: путь передачи достаточно тяжелый
Жемчугов об опасности оспы обезьян: путь передачи достаточно тяжелый
В Роспотребнадзоре и Минздраве утверждают, что опасаться нечего — угрозы распространения вируса оспы обезьян в стране нет. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T11:38+0300
2022-07-20T11:38+0300
2022-07-20T11:38+0300
радио
подкасты
вирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040373722_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_48647442d4ecce90a864dc8c13e32d1d.jpg
Жемчугов об опасности оспы обезьян
Жемчугов об опасности оспы обезьян
В Роспотребнадзоре и Минздраве утверждают, что опасаться нечего — угрозы распространения вируса оспы обезьян в стране нет.Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, реальной опасности нет, так как путь передачи вируса достаточно тяжелый – для заражения необходим тесный контакт, воздушно-капельного пути заражения нет.Специалист отметил, что обезьянья оспа – это ортопоксвирус, родственный натуральной оспе, которую полностью искоренили в 1980-м.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040373722_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_0df53124389dd2a515b86e9ddd598e80.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, вирусы, аудио
Жемчугов об опасности оспы обезьян: путь передачи достаточно тяжелый
В Роспотребнадзоре и Минздраве утверждают, что опасаться нечего — угрозы распространения вируса оспы обезьян в стране нет.
Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, реальной опасности нет, так как путь передачи вируса достаточно тяжелый – для заражения необходим тесный контакт, воздушно-капельного пути заражения нет.
"Вспышку обезьяньей оспы мы не ожидаем, потому что у многих людей, которые родились до 1980 года есть иммунитет – тогда всех вакцинировали от натуральной оспы. В 1980 году этот вирус был побежден, в природе его очагов нет. В этом и отличие натуральной оспы от обезьяньей", – рассказал Владислав Жемчугов.
Специалист отметил, что обезьянья оспа – это ортопоксвирус, родственный натуральной оспе, которую полностью искоренили в 1980-м.