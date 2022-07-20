Жемчугов об опасности оспы обезьян: путь передачи достаточно тяжелый

"Вспышку обезьяньей оспы мы не ожидаем, потому что у многих людей, которые родились до 1980 года есть иммунитет – тогда всех вакцинировали от натуральной оспы. В 1980 году этот вирус был побежден, в природе его очагов нет. В этом и отличие натуральной оспы от обезьяньей", – рассказал Владислав Жемчугов.