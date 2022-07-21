https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/amerikantsy-usomnilis-v-liderskikh-kachestvakh-baydena-1040405555.html

Американцы усомнились в лидерских качествах Байдена

Американцы усомнились в лидерских качествах Байдена

По мнению редактора газеты The Washington Times, проблема американского лидера заключается в отсутствии лидерских качеств. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T14:07+0300

2022-07-21T14:07+0300

2022-07-21T14:29+0300

джозеф байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040399175_0:147:3073:1875_1920x0_80_0_0_8e3f2cc44c17921ae73e5a14eb05cab1.jpg

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Американского президента Джо Байдена не воспринимают как серьезного лидера из-за того, что он не принимал решений самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление редактора газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News.Херт добавил, что большую часть жизни Джо Байден занимался политикой, но при этом не выказывал никаких лидерских качеств, поэтому, будучи сенатором, он мог говорить во время сессий все, что ему скажут. Поэтому, по мнению редактора, Барак Обама назначил его вице-президентом, чтобы уравновесить "новизну" своего правления". И при этом он и подумать не мог, что Байден когда-то сможет занять этот высокий пост. Херт добавил, что столь некомпетентного человека, как Байден, президентские полномочия делают очень опасным.Джо Байден стал 46-м президентом США по результатам выборов 2020 года и вступил в должность 20 января 2021 года. В свои 78 лет он стал самым старым американским президентом в истории. Его критики постоянно указывают на это, так как утверждают, что из-за возраста Джо Байден находится в умственном упадке – оговаривается, теряет ход мыслей, принимает неверные решения.

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джозеф байден, сша