https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/amerikantsy-usomnilis-v-liderskikh-kachestvakh-baydena-1040405555.html
Американцы усомнились в лидерских качествах Байдена
Американцы усомнились в лидерских качествах Байдена
По мнению редактора газеты The Washington Times, проблема американского лидера заключается в отсутствии лидерских качеств. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T14:07+0300
2022-07-21T14:07+0300
2022-07-21T14:29+0300
джозеф байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040399175_0:147:3073:1875_1920x0_80_0_0_8e3f2cc44c17921ae73e5a14eb05cab1.jpg
СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Американского президента Джо Байдена не воспринимают как серьезного лидера из-за того, что он не принимал решений самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление редактора газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News.Херт добавил, что большую часть жизни Джо Байден занимался политикой, но при этом не выказывал никаких лидерских качеств, поэтому, будучи сенатором, он мог говорить во время сессий все, что ему скажут. Поэтому, по мнению редактора, Барак Обама назначил его вице-президентом, чтобы уравновесить "новизну" своего правления". И при этом он и подумать не мог, что Байден когда-то сможет занять этот высокий пост. Херт добавил, что столь некомпетентного человека, как Байден, президентские полномочия делают очень опасным.Джо Байден стал 46-м президентом США по результатам выборов 2020 года и вступил в должность 20 января 2021 года. В свои 78 лет он стал самым старым американским президентом в истории. Его критики постоянно указывают на это, так как утверждают, что из-за возраста Джо Байден находится в умственном упадке – оговаривается, теряет ход мыслей, принимает неверные решения.
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040399175_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_739d20a60b3461ee11baf79a895ddaf0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джозеф байден, сша
Американцы усомнились в лидерских качествах Байдена
14:07 21.07.2022 (обновлено: 14:29 21.07.2022)
По мнению редактора газеты The Washington Times, проблема американского лидера заключается в отсутствии лидерских качеств.
СУХУМ, 21 июл — Sputnik.
Американского президента Джо Байдена не воспринимают как серьезного лидера из-за того, что он не принимал решений самостоятельно, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление редактора газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News.
"Он не лидер, он всегда был ведомым. <...> Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь", — отметил Херт.
Херт добавил, что большую часть жизни Джо Байден занимался политикой, но при этом не выказывал никаких лидерских качеств, поэтому, будучи сенатором, он мог говорить во время сессий все, что ему скажут.
Поэтому, по мнению редактора, Барак Обама назначил его вице-президентом, чтобы уравновесить "новизну" своего правления". И при этом он и подумать не мог, что Байден когда-то сможет занять этот высокий пост. Херт добавил, что столь некомпетентного человека, как Байден, президентские полномочия делают очень опасным.
Джо Байден стал 46-м президентом США по результатам выборов 2020 года и вступил в должность 20 января 2021 года. В свои 78 лет он стал самым старым американским президентом в истории. Его критики постоянно указывают на это, так как утверждают, что из-за возраста Джо Байден находится в умственном упадке – оговаривается, теряет ход мыслей, принимает неверные решения.