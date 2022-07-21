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Белую медведицу на Диксоне спасли: врачи удалили банку из пасти
Белую медведицу на Диксоне спасли: врачи удалили банку из пасти
В трех километрах от аэропорта Диксона в Красноярском крае был обнаружен белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T20:30+0300
2022-07-21T20:30+0300
2022-07-21T20:30+0300
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животные
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка спас в Красноярском крае белого медведя, который не мог избавиться от металлической банки из-под сгущенки, застрявшей в пасти. Об этом сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.Радионова рассказала, что краснокнижное животное вышло к людям 20 июля. Самостоятельно освободиться от банки животное не могло.Специалисты добирались до Диксона четыре часа на вертолете. Им удалось погрузить "пациента" в сон после первого выстрела, после чего банка была удалена, а язык был обработан от многочисленных порезов.Ветеринар добавил, что в наркозе медведица проведет достаточно времени, чтобы успеть доставить ее до места выпуска. Потом специалисты введут ей антидот и выпустят в дикую природу.Компания "Норникель" подготовила перелет ветеринаров на Диксон и изготовила специальную клетку для перевозки животного. Кроме того, так как медведица не сможет охотиться сразу по выходу из наркоза, ей собрали три мешка рыбы для восстановления сил.
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роспотребнадзор, красноярский край, красная книга, животные, природа, ветеринарные службы
Белую медведицу на Диксоне спасли: врачи удалили банку из пасти
В трех километрах от аэропорта Диксона в Красноярском крае был обнаружен белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik.
Главный ветеринарный врач Московского зоопарка спас в Красноярском крае белого медведя, который не мог избавиться от металлической банки из-под сгущенки, застрявшей в пасти. Об этом сообщает
руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.
Радионова рассказала, что краснокнижное животное вышло к людям 20 июля. Самостоятельно освободиться от банки животное не могло.
Специалисты добирались до Диксона четыре часа на вертолете. Им удалось погрузить "пациента" в сон после первого выстрела, после чего банка была удалена, а язык был обработан от многочисленных порезов.
"Самка. Порядка двух лет. Худая, немножко обезвоженная. Язык повреждён, но, скорее всего, восстановится, потому что основные мышцы не затронуты, кожа на поверхности повреждена. Мы сейчас пустим физраствор, она в хорошем наркозе лежит", - рассказал ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.
Ветеринар добавил, что в наркозе медведица проведет достаточно времени, чтобы успеть доставить ее до места выпуска. Потом специалисты введут ей антидот и выпустят в дикую природу.
Компания "Норникель" подготовила перелет ветеринаров на Диксон и изготовила специальную клетку для перевозки животного. Кроме того, так как медведица не сможет охотиться сразу по выходу из наркоза, ей собрали три мешка рыбы для восстановления сил.