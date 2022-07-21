https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/beluyu-medveditsu-na-diksone-spasli-vrachi-udalili-banku-iz-pasti-1040415679.html

Белую медведицу на Диксоне спасли: врачи удалили банку из пасти

Белую медведицу на Диксоне спасли: врачи удалили банку из пасти

В трех километрах от аэропорта Диксона в Красноярском крае был обнаружен белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка спас в Красноярском крае белого медведя, который не мог избавиться от металлической банки из-под сгущенки, застрявшей в пасти. Об этом сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.Радионова рассказала, что краснокнижное животное вышло к людям 20 июля. Самостоятельно освободиться от банки животное не могло.Специалисты добирались до Диксона четыре часа на вертолете. Им удалось погрузить "пациента" в сон после первого выстрела, после чего банка была удалена, а язык был обработан от многочисленных порезов.Ветеринар добавил, что в наркозе медведица проведет достаточно времени, чтобы успеть доставить ее до места выпуска. Потом специалисты введут ей антидот и выпустят в дикую природу.Компания "Норникель" подготовила перелет ветеринаров на Диксон и изготовила специальную клетку для перевозки животного. Кроме того, так как медведица не сможет охотиться сразу по выходу из наркоза, ей собрали три мешка рыбы для восстановления сил.

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