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Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги

Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги

О проблемах работы Абхазской железной дороги в летний курортный период в эфире радио Sputnik рассказал помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

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Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги

14 и 15 июля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган находилась с рабочей поездкой в Москве, где, в частности, встретилась в руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Речь на встрече шла о некоторых сложностях с движением поездов в летний период и перспективах развития грузовых и пассажирских перевозок АЖД. Как отметил в интервью радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши, сложности, связанные с увеличением пассажиропотока в южном направлении в курортный сезон, были всегда. "РЖД отдает приоритет пассажирским поездам. И они не оформляют заявки на перевозки грузов на июль и август в этом направлении или оформляют их частично. Из 100 процентов заявок оформляют в лучшем случае 15-20. Для нас это создает трудности – выпадают доходы, связанные с грузоперевозками. И мы пытаемся это компенсировать за счет организации дополнительных пассажирских поездов в летний период", – рассказал Хазириши. В планах увеличить количество приезжающих в Абхазию поездов, сообщил он. Закрытие аэропортов на юге России создало дополнительную нагрузку на железную дорогу, объяснил Хазириши. Билетов на поезда нет в продаже даже несмотря на то, что РЖД дополнительно прибавили 144 пары поездов в сутки относительно прошло периода. Но ситуация кардинально не изменилась. В ближайших планах АЖД восстановление путей и приобретение локомотивов – три тепловоза, три электровоза. Со времен СССР ни одного локомотива Абхазкой железной дорогой приобретено не было. И сейчас, как сообщил Октай Хазириши, транспортное предприятие готовится к этому событию.Подробности слушайте в аудиофайле.

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