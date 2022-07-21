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Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги
Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги
О проблемах работы Абхазской железной дороги в летний курортный период в эфире радио Sputnik рассказал помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
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Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги
Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги
14 и 15 июля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган находилась с рабочей поездкой в Москве, где, в частности, встретилась в руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Речь на встрече шла о некоторых сложностях с движением поездов в летний период и перспективах развития грузовых и пассажирских перевозок АЖД. Как отметил в интервью радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши, сложности, связанные с увеличением пассажиропотока в южном направлении в курортный сезон, были всегда. "РЖД отдает приоритет пассажирским поездам. И они не оформляют заявки на перевозки грузов на июль и август в этом направлении или оформляют их частично. Из 100 процентов заявок оформляют в лучшем случае 15-20. Для нас это создает трудности – выпадают доходы, связанные с грузоперевозками. И мы пытаемся это компенсировать за счет организации дополнительных пассажирских поездов в летний период", – рассказал Хазириши. В планах увеличить количество приезжающих в Абхазию поездов, сообщил он. Закрытие аэропортов на юге России создало дополнительную нагрузку на железную дорогу, объяснил Хазириши. Билетов на поезда нет в продаже даже несмотря на то, что РЖД дополнительно прибавили 144 пары поездов в сутки относительно прошло периода. Но ситуация кардинально не изменилась. В ближайших планах АЖД восстановление путей и приобретение локомотивов – три тепловоза, три электровоза. Со времен СССР ни одного локомотива Абхазкой железной дорогой приобретено не было. И сейчас, как сообщил Октай Хазириши, транспортное предприятие готовится к этому событию.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Хазириши рассказал о планах по расширению возможностей Абхазской железной дороги
12:13 21.07.2022 (обновлено: 12:14 21.07.2022)
О проблемах работы Абхазской железной дороги в летний курортный период в эфире радио Sputnik рассказал помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.
14 и 15 июля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган находилась с рабочей поездкой в Москве, где, в частности, встретилась в руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Речь на встрече шла о некоторых сложностях с движением поездов в летний период и перспективах развития грузовых и пассажирских перевозок АЖД.
Как отметил в интервью радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши, сложности, связанные с увеличением пассажиропотока в южном направлении в курортный сезон, были всегда.
"РЖД отдает приоритет пассажирским поездам. И они не оформляют заявки на перевозки грузов на июль и август в этом направлении или оформляют их частично. Из 100 процентов заявок оформляют в лучшем случае 15-20. Для нас это создает трудности – выпадают доходы, связанные с грузоперевозками. И мы пытаемся это компенсировать за счет организации дополнительных пассажирских поездов в летний период", – рассказал Хазириши.
В планах увеличить количество приезжающих в Абхазию поездов, сообщил он.
"Есть проекты "Казань-Сухум", "Минеральные воды-Гагра". Это каким-то образом компенсировало бы потери грузовых объемов. Работа ведется по линии нашего Минэка и Минтранса России. Это позволило бы компенсировать потери и снизить нагрузку на КПП "Псоу" в летний период. Это увеличило бы доступность курортов Абхазии для туристов. В этом году графики уже были сформированы, потому сейчас речь идет только о следующем годе... Мы связаны с такими макрорегионами России, как северо-запад и центр – это поезда "Санкт-Петербург-Сухум", "Москва-Сухум", а Поволжье – это тоже макрорегион, который находится в двухсуточной доступности. С ним связь только через поезд "Самара-Сухум", который идет с интервалом два дня, и только в августе 11 раз. Хотелось бы связаться с этим макрорегионом – это Казань, Нижний Новгород, Саратов. Речь идет о продлении поезда "Казань-Адлер" до Сухума. Еще есть возможности для дополнительных поездов "Москва-Сухум", "Санкт-Петербург-Сухум", сделать их фирменными. Можно сделать пунктом оборота для части поездов станцию "Гагра", – рассказал Октай Хазириши.
Закрытие аэропортов на юге России создало дополнительную нагрузку на железную дорогу, объяснил Хазириши. Билетов на поезда нет в продаже даже несмотря на то, что РЖД дополнительно прибавили 144 пары поездов в сутки относительно прошло периода. Но ситуация кардинально не изменилась.
В ближайших планах АЖД восстановление путей и приобретение локомотивов – три тепловоза, три электровоза. Со времен СССР ни одного локомотива Абхазкой железной дорогой приобретено не было. И сейчас, как сообщил Октай Хазириши, транспортное предприятие готовится к этому событию.
Подробности слушайте в аудиофайле
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