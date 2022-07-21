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https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/marsh-brosok-sorevnovaniya-silovykh-struktur-abkhazii-v-bagmarane-1040404325.html
Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране
Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране
Спортивные соревнования "Марш-бросок Ассоциации силовых структур Абхазии" впервые прошли в селе Багмаран Гулрыпшского района в четверг, 21 июля. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
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В них приняли участие шесть команд от Минобороны республики. В каждой команде было по десять участников. Соревнования состояли из командного забега. Участники бежали пять километров в полной экипировке и с оружием в руках.
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фото , мультимедиа, фото

Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране

16:12 21.07.2022 (обновлено: 16:19 21.07.2022)
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Спортивные соревнования "Марш-бросок Ассоциации силовых структур Абхазии" впервые прошли в селе Багмаран Гулрыпшского района в четверг, 21 июля.
В них приняли участие шесть команд от Минобороны республики. В каждой команде было по десять участников. Соревнования состояли из командного забега. Участники бежали пять километров в полной экипировке и с оружием в руках.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревнований прибыли на место на спецтехнике.

Участники соревнований прибыли на место на спецтехнике. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревнований прибыли на место на спецтехнике.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бойцам предстояло пробежать дистанцию в пять километров.

Бойцам предстояло пробежать дистанцию в пять километров. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бойцам предстояло пробежать дистанцию в пять километров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед началом забега организаторы объяснили правила соревнований.

Перед началом забега организаторы объяснили правила соревнований. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед началом забега организаторы объяснили правила соревнований.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в соревнованиях участвовало шесть команд.

Всего в соревнованиях участвовало шесть команд. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в соревнованиях участвовало шесть команд.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это подразделения Минобороны Абхазии.

Это подразделения Минобороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это подразделения Минобороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бойцы бежали в полной экипировке.

Бойцы бежали в полной экипировке. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бойцы бежали в полной экипировке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место заняла команда Общевойскового командного училища Минобороны.

Первое место заняла команда Общевойскового командного училища Минобороны. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место заняла команда Общевойскового командного училища Минобороны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Второе место –командоразведывательный центр Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.

Второе место –командоразведывательный центр Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второе место –командоразведывательный центр Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Третье место – комендантская рота Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.

Третье место – комендантская рота Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Третье место – комендантская рота Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителю соревнований достался Кубок министра обороны.

Победителю соревнований достался Кубок министра обороны. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителю соревнований достался Кубок министра обороны.

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