https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/marsh-brosok-sorevnovaniya-silovykh-struktur-abkhazii-v-bagmarane-1040404325.html

Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране

Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране

Спортивные соревнования "Марш-бросок Ассоциации силовых структур Абхазии" впервые прошли в селе Багмаран Гулрыпшского района в четверг, 21 июля. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T16:12+0300

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в абхазии

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В них приняли участие шесть команд от Минобороны республики. В каждой команде было по десять участников. Соревнования состояли из командного забега. Участники бежали пять километров в полной экипировке и с оружием в руках.

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