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Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране
Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране
Спортивные соревнования "Марш-бросок Ассоциации силовых структур Абхазии" впервые прошли в селе Багмаран Гулрыпшского района в четверг, 21 июля. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T16:12+0300
2022-07-21T16:12+0300
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в абхазии
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В них приняли участие шесть команд от Минобороны республики. В каждой команде было по десять участников. Соревнования состояли из командного забега. Участники бежали пять километров в полной экипировке и с оружием в руках.
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Марш-бросок: соревнования силовых структур Абхазии в Багмаране 16:12 21.07.2022 (обновлено: 16:19 21.07.2022)
Спортивные соревнования "Марш-бросок Ассоциации силовых структур Абхазии" впервые прошли в селе Багмаран Гулрыпшского района в четверг, 21 июля.
В них приняли участие шесть команд от Минобороны республики. В каждой команде было по десять участников. Соревнования состояли из командного забега. Участники бежали пять километров в полной экипировке и с оружием в руках.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники соревнований прибыли на место на спецтехнике.
Участники соревнований прибыли на место на спецтехнике.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бойцам предстояло пробежать дистанцию в пять километров.
Бойцам предстояло пробежать дистанцию в пять километров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перед началом забега организаторы объяснили правила соревнований.
Перед началом забега организаторы объяснили правила соревнований.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего в соревнованиях участвовало шесть команд.
Всего в соревнованиях участвовало шесть команд.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это подразделения Минобороны Абхазии.
Это подразделения Минобороны Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Бойцы бежали в полной экипировке.
Бойцы бежали в полной экипировке.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первое место заняла команда Общевойскового командного училища Минобороны.
Первое место заняла команда Общевойскового командного училища Минобороны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Второе место –командоразведывательный центр Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.
Второе место –командоразведывательный центр Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Третье место – комендантская рота Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.
Третье место – комендантская рота Генерального штаба Вооруженных сил Министерства обороны Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победителю соревнований достался Кубок министра обороны.
Победителю соревнований достался Кубок министра обороны.