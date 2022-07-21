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Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России
Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России
"Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, старт строительству дали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T14:42+0300
2022-07-21T16:49+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В Турции началось строительство четвертого энергоблока атомной электростанции "Аккую" с участием России, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение."Аккую" – первая АЭС в Турции, ее строят в провинции Мерсин при участии России – российская сторона учредила на территории Турции проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" еще в 2010 году, после чего началось составление проектной документации и научные изыскания.В конце 2015 года в связи с обострением российско-турецких отношений появились опасения, что проект может быть заморожен, но президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что Турция не будет отказываться от строительства АЭС даже при давлении со стороны Евросоюза.Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.В апреле 2018 года президенты России и Турции официально дали старт строительству электростанции. Запустить первый блок планируется в 2023 году. На этапе эксплуатации всех четырех энергоблоков АЭС станция будет обеспечивать до 10% от энергопотребления всей страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210404/Amerika-zapretila-atomnoe-sotrudnichestvo-s-Rossiey-1032149191.html
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новости, в мире, турция, россия

Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России

14:42 21.07.2022 (обновлено: 16:49 21.07.2022)
© Sputnik Туран Салджы / Перейти в фотобанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - Sputnik Абхазия, 1920, 21.07.2022
© Sputnik Туран Салджы
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"Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, старт строительству дали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В Турции началось строительство четвертого энергоблока атомной электростанции "Аккую" с участием России, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение.

На площадке энергоблока прошла торжественная церемония заливки бетона, закрепившая за "Аккую" статус крупнейшей атомной станции в мире – одновременно там строятся все четыре энергоблока.

"Аккую" – первая АЭС в Турции, ее строят в провинции Мерсин при участии России – российская сторона учредила на территории Турции проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" еще в 2010 году, после чего началось составление проектной документации и научные изыскания.
В конце 2015 года в связи с обострением российско-турецких отношений появились опасения, что проект может быть заморожен, но президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что Турция не будет отказываться от строительства АЭС даже при давлении со стороны Евросоюза.
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Америка запретила атомное сотрудничество с Россией
4 апреля 2021, 10:01
Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
В апреле 2018 года президенты России и Турции официально дали старт строительству электростанции. Запустить первый блок планируется в 2023 году. На этапе эксплуатации всех четырех энергоблоков АЭС станция будет обеспечивать до 10% от энергопотребления всей страны.
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