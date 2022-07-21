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Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России
Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России
"Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, старт строительству дали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T14:42+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В Турции началось строительство четвертого энергоблока атомной электростанции "Аккую" с участием России, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение."Аккую" – первая АЭС в Турции, ее строят в провинции Мерсин при участии России – российская сторона учредила на территории Турции проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" еще в 2010 году, после чего началось составление проектной документации и научные изыскания.В конце 2015 года в связи с обострением российско-турецких отношений появились опасения, что проект может быть заморожен, но президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что Турция не будет отказываться от строительства АЭС даже при давлении со стороны Евросоюза.Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.В апреле 2018 года президенты России и Турции официально дали старт строительству электростанции. Запустить первый блок планируется в 2023 году. На этапе эксплуатации всех четырех энергоблоков АЭС станция будет обеспечивать до 10% от энергопотребления всей страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210404/Amerika-zapretila-atomnoe-sotrudnichestvo-s-Rossiey-1032149191.html
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Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России
14:42 21.07.2022 (обновлено: 16:49 21.07.2022)
"Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, старт строительству дали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik.
В Турции началось строительство четвертого энергоблока атомной электростанции "Аккую" с участием России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на турецкое телевидение.
На площадке энергоблока прошла торжественная церемония заливки бетона, закрепившая за "Аккую" статус крупнейшей атомной станции в мире – одновременно там строятся все четыре энергоблока.
"Аккую" – первая АЭС в Турции, ее строят в провинции Мерсин при участии России – российская сторона учредила на территории Турции проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" еще в 2010 году, после чего началось составление проектной документации и научные изыскания.
В конце 2015 года в связи с обострением российско-турецких отношений появились опасения, что проект может быть заморожен, но президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что Турция не будет отказываться от строительства АЭС даже при давлении со стороны Евросоюза.
Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
В апреле 2018 года президенты России и Турции официально дали старт строительству электростанции
. Запустить первый блок планируется в 2023 году. На этапе эксплуатации всех четырех энергоблоков АЭС станция будет обеспечивать до 10% от энергопотребления всей страны.