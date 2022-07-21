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Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России

Началось возведение четвертого энергоблока турецкой АЭС, строящейся с участием России

"Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, старт строительству дали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T14:42+0300

2022-07-21T14:42+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В Турции началось строительство четвертого энергоблока атомной электростанции "Аккую" с участием России, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение."Аккую" – первая АЭС в Турции, ее строят в провинции Мерсин при участии России – российская сторона учредила на территории Турции проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" еще в 2010 году, после чего началось составление проектной документации и научные изыскания.В конце 2015 года в связи с обострением российско-турецких отношений появились опасения, что проект может быть заморожен, но президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что Турция не будет отказываться от строительства АЭС даже при давлении со стороны Евросоюза.Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.В апреле 2018 года президенты России и Турции официально дали старт строительству электростанции. Запустить первый блок планируется в 2023 году. На этапе эксплуатации всех четырех энергоблоков АЭС станция будет обеспечивать до 10% от энергопотребления всей страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210404/Amerika-zapretila-atomnoe-sotrudnichestvo-s-Rossiey-1032149191.html

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