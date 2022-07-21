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Посредник: Сангулия о задачах Госстандарта Абхазии
Посредник: Сангулия о задачах Госстандарта Абхазии
Гость программы "Посредник" на радио Sputnik Абхазия – председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору... 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T10:03+0300
2022-07-21T10:03+0300
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Посредник: Сангулия о задачах Госстандарта Абхазии
Посредник: Сангулия о задачах Госстандарта Абхазии
В частности, Сангулия рассказал, какая работа ведется по контролю за качеством продуктов, за техническим состоянием электростанций, электросетевых объектов.Госстандарт проводит рейды по выявлению криптоферм."Больше года мы работаем по майнинговым фермам. Эта работа уже отлажена совместно с сотрудниками МВД, СГБ, "Черноморэнерго". В последнее время выявляемость значительно упала. Это может говорить о том, что люди стали меньше использовать майнинг", – сказал Сангулия. В Госстандарте существует план по проверке туробъектов. Раз в год инспекторы посещают туристический объект. Внеплановые проверки проводятся только по жалобам."В основном в летний период большой объем работы связан с выносной торговлей... У нас есть горячая линия, по которой люди с нами могут связаться, и мы незамедлительно примем во внимание и отреагируем на жалобу", – отметил глава Госстандарта. Как сообщил Сангулия, в Госстандарте в настоящее время разрабатываются нормативно-правовые акты в области регулирования деятельности ведомства, так как на сегодняшний день нет закона о Госстандарте. Подробнее об этом, а также о том, как проходят проверки на рынках Абхазии, как контролируется ввозимый в страну товар, как утилизируют просрочку и некачественный товар, слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Сангулия о задачах Госстандарта Абхазии
10:03 21.07.2022 (обновлено: 10:31 21.07.2022)
Гость программы "Посредник" на радио Sputnik Абхазия – председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия.
В частности, Сангулия рассказал, какая работа ведется по контролю за качеством продуктов, за техническим состоянием электростанций, электросетевых объектов.
Госстандарт проводит рейды по выявлению криптоферм.
"Больше года мы работаем по майнинговым фермам. Эта работа уже отлажена совместно с сотрудниками МВД, СГБ, "Черноморэнерго". В последнее время выявляемость значительно упала. Это может говорить о том, что люди стали меньше использовать майнинг", – сказал Сангулия.
В Госстандарте существует план по проверке туробъектов. Раз в год инспекторы посещают туристический объект. Внеплановые проверки проводятся только по жалобам.
"В основном в летний период большой объем работы связан с выносной торговлей... У нас есть горячая линия, по которой люди с нами могут связаться, и мы незамедлительно примем во внимание и отреагируем на жалобу", – отметил глава Госстандарта.
Как сообщил Сангулия, в Госстандарте в настоящее время разрабатываются нормативно-правовые акты в области регулирования деятельности ведомства, так как на сегодняшний день нет закона о Госстандарте.
Подробнее об этом, а также о том, как проходят проверки на рынках Абхазии, как контролируется ввозимый в страну товар, как утилизируют просрочку и некачественный товар, слушайте в аудиофайле.