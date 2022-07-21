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Зубец о влиянии санкций на Запад: экономический кризис в Европе может случиться зимой
Зубец о влиянии санкций на Запад: экономический кризис в Европе может случиться зимой
Из-за введения санкций против России страдает сам Запад, в частности, Европа. В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве... 21.07.2022, Sputnik Абхазия
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Зубецо влиянии санкций на Запад: экономический кризис в Европе может случиться зимой
Зубецо влиянии санкций на Запад: экономический кризис в Европе может случиться зимой
Из-за введения санкций против России страдает сам Запад, в частности, Европа. В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец отметил, что санкционная война приведет к долгосрочным и краткосрочным последствиям для Европы."Первое долгосрочное последствие санкционной войны – это потеря идеологического доминирования над остальным миром. Второе – повышение стоимости энергоносителей для Европы, которое приведет к увеличению себестоимости производства продукции и потери европейской экономикой оснований для своего существования. Краткосрочное последствие нынешней санкционной войны для Европы – это серьезный экономический кризис, который может состояться этой зимой", – сказал эксперт.Зубец отметил, что лидерская роль в мире приносила Европе большие доходы, а сегодня они сами разрушают это. Альтернативным Евросоюзу центром мира может стать БРИКС и страны, примыкающие к нему, добавил он.
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подкасты, кризис, аудио
Зубец о влиянии санкций на Запад: экономический кризис в Европе может случиться зимой
16:15 21.07.2022 (обновлено: 16:20 21.07.2022)
Из-за введения санкций против России страдает сам Запад, в частности, Европа. В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец отметил, что санкционная война приведет к долгосрочным и краткосрочным последствиям для Европы.
"Первое долгосрочное последствие санкционной войны – это потеря идеологического доминирования над остальным миром. Второе – повышение стоимости энергоносителей для Европы, которое приведет к увеличению себестоимости производства продукции и потери европейской экономикой оснований для своего существования. Краткосрочное последствие нынешней санкционной войны для Европы – это серьезный экономический кризис, который может состояться этой зимой", – сказал эксперт.
Зубец отметил, что лидерская роль в мире приносила Европе большие доходы, а сегодня они сами разрушают это. Альтернативным Евросоюзу центром мира может стать БРИКС и страны, примыкающие к нему, добавил он.