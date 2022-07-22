https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/bolee-700-millionov-rubley-vydelyat-iz-investprgrammy-gagrskomu-rayonu-na-zhkkh-1040436519.html

Более 700 миллионов рублей выделят из Инвестпрограммы Гагрскому району на ЖКХ

Более 700 миллионов рублей выделят из Инвестпрограммы Гагрскому району на ЖКХ

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречи с властями и населением Гудаутского, Гагрского районов в пятницу 22 июля. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T16:44+0300

2022-07-22T16:44+0300

2022-07-22T17:13+0300

в абхазии

гагрский район

новости

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ГАГРА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. По Инвестпрограмме на 2023-2025 годы на восстановление объектов коммунальной сферы выделят 771 миллион рублей, уточнил в своем докладе президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш."В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия Российской Федерацией на Гагрский район будет выделено 771 миллион рублей", - сказал он.На эту сумму будут проведены следующие работы:

гагрский район

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гагрский район, новости