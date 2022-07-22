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Более 700 миллионов рублей выделят из Инвестпрограммы Гагрскому району на ЖКХ
Более 700 миллионов рублей выделят из Инвестпрограммы Гагрскому району на ЖКХ
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречи с властями и населением Гудаутского, Гагрского районов в пятницу 22 июля. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T16:44+0300
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ГАГРА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. По Инвестпрограмме на 2023-2025 годы на восстановление объектов коммунальной сферы выделят 771 миллион рублей, уточнил в своем докладе президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш."В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия Российской Федерацией на Гагрский район будет выделено 771 миллион рублей", - сказал он.На эту сумму будут проведены следующие работы:
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гагрский район, новости
Более 700 миллионов рублей выделят из Инвестпрограммы Гагрскому району на ЖКХ
16:44 22.07.2022 (обновлено: 17:13 22.07.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречи с властями и населением Гудаутского, Гагрского районов в пятницу 22 июля.
ГАГРА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. По Инвестпрограмме на 2023-2025 годы на восстановление объектов коммунальной сферы выделят 771 миллион рублей, уточнил в своем докладе президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш.
"В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия Российской Федерацией на Гагрский район будет выделено 771 миллион рублей", - сказал он.
На эту сумму будут проведены следующие работы:
реконструкция подстанции "Пицунда" мощностью 110 киловатт - 250 миллионов рублей,
строительство очистных сооружении и канализации - 201 миллион рублей,
водоснабжения и строительство резервуаров в 4000 и 2000 кубометров - 150 миллионов рублей,
канализационная система в Пицунде и устройство напорного коллектора - 170 миллионов рублей.