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Доброволец из Абхазии погиб в Донецке
Доброволец из Абхазии погиб в Донецке
Погибший доброволец был членом интернациональной бригады "Пятнашка", которая состоит из уроженцев Абхазии, Северного Кавказа, России. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T17:44+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Боец интернациональной бригады "Пятнашка" Лоран Смыр погиб в ходе боев в Донецке, сообщил Sputnik командир бригады Ахрик Авидзба.Лоран Смыр с позывным "Афоня" погиб от осколочных ранений, он участвовал в специальной военной операции России на Украине практически с самого ее начала.Смыр женат, отец троих детей.Еще один боец "Пятнашки" из Абхазии Ахра Киркинадзе погиб в марте на поле боя при взрыве снаряда в Донецке. Он был похоронен на родине, в селе Кутол.
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Доброволец из Абхазии погиб в Донецке
17:44 22.07.2022 (обновлено: 18:35 22.07.2022)
Погибший доброволец был членом интернациональной бригады "Пятнашка", которая состоит из уроженцев Абхазии, Северного Кавказа, России.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Боец интернациональной бригады "Пятнашка" Лоран Смыр погиб в ходе боев в Донецке, сообщил Sputnik командир бригады Ахрик Авидзба.
"Он пошел на соседнюю позицию за продуктами и прилетела мина , не хватило десяти метров и они бы были в укрытии", - сказал Авидзба.
Лоран Смыр с позывным "Афоня" погиб от осколочных ранений, он участвовал в специальной военной операции России на Украине практически с самого ее начала.
Смыр женат, отец троих детей.
Еще один боец "Пятнашки" из Абхазии Ахра Киркинадзе погиб в марте на поле боя при взрыве снаряда в Донецке. Он был похоронен на родине, в селе Кутол.