https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/erdogan-zayavil-chto-v-blizhayshie-dni-nachnet-deystvovat-bezopasnyy-koridor-v-chernom-more-1040442890.html
Эрдоган заявил, что в ближайшие дни начнет действовать безопасный коридор в Черном море
Эрдоган заявил, что в ближайшие дни начнет действовать безопасный коридор в Черном море
В пятницу, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T18:49+0300
2022-07-22T18:49+0300
2022-07-22T18:49+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни, пишет РИА Новости. Согласно подписанному документу, вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить по согласованному безопасному коридору из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный.В Стамбуле будет создан Координационный центр под эгидой ООН с участием всех четырех сторон, он будет наблюдать за процессом. В портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.
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украина, россия, экономика, политика, турция, оон, в мире, черное море
Эрдоган заявил, что в ближайшие дни начнет действовать безопасный коридор в Черном море
В пятницу, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни, пишет РИА Новости.
"С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса", - сказал Эрдоган на церемонии подписания продуктовой сделки в Стамбуле.
Согласно подписанному документу, вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить по согласованному безопасному коридору из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный.
В Стамбуле будет создан Координационный центр под эгидой ООН с участием всех четырех сторон, он будет наблюдать за процессом. В портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.