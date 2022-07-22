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ЕС скорректировал ограничения против российской авиационной отрасли

ЕС скорректировал ограничения против российской авиационной отрасли

Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T08:45+0300

2022-07-22T08:45+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Страны Евросоюза смягчили ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли в рамках седьмого пакета санкций, следует из пресс-релиза Совета ЕС.Страны ЕС накануне утвердили новые ограничительные меры. Седьмой пакет, в частности, включает запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, кроме того, в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.ЕС ввел санкции против России после начала СВО на Украине 24 февраля. Среди прочего, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями, запрещены оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов.

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в мире, ес, россия, новости, санкции