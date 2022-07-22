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ЕС скорректировал ограничения против российской авиационной отрасли
ЕС скорректировал ограничения против российской авиационной отрасли
Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T08:45+0300
2022-07-22T08:45+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Страны Евросоюза смягчили ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли в рамках седьмого пакета санкций, следует из пресс-релиза Совета ЕС.Страны ЕС накануне утвердили новые ограничительные меры. Седьмой пакет, в частности, включает запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, кроме того, в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.ЕС ввел санкции против России после начала СВО на Украине 24 февраля. Среди прочего, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями, запрещены оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов.
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в мире, ес, россия, новости, санкции
ЕС скорректировал ограничения против российской авиационной отрасли
08:45 22.07.2022 (обновлено: 10:19 22.07.2022)
Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik.
Страны Евросоюза смягчили
ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли в рамках седьмого пакета санкций, следует из пресс-релиза Совета ЕС.
"Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации", — говорится в сообщении.
Страны ЕС накануне утвердили новые ограничительные меры. Седьмой пакет, в частности, включает запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, кроме того, в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.
ЕС ввел санкции против России после начала СВО на Украине 24 февраля. Среди прочего, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями, запрещены оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов.