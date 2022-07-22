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Глава Гагрского района отчитался о проделанной за полгода работе
Глава Гагрского района отчитался о проделанной за полгода работе
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с властями и жителями Гагрского района в пятницу 22 июля. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T15:58+0300
2022-07-22T15:58+0300
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ГАГРА, 22 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш отчитался о проделанной работе за первое полугодие президенту Абхазии Аслану Бжания в пятницу 22 июля.Он уточнил, что за первое полугодие 2022 года в доходную часть бюджета района с учетом средств софинансирования с Российской Федерацией поступило 256 миллионов рублей."Из них налоговые и неналоговые доходы составляют 184,5 миллиона рублей при плане в 152,2 миллиона рублей. Исполнение составило 121,2% или плюс 34,3 миллиона рублей", - уточнил он.По словам Хагуш, расходная часть бюджета района за первое полугодие выполнена на 46,3% к уточненному годовому плану в 670,9 миллиона рублей и составил 310,8 миллиона рублей. Переходящий остаток средств с 2021 на 2022 год составил 54, 8 миллиона рублей.Наиболее затратной частью расходов бюджета в этот отрезок времени стали образование, медицина, культура, спорт, ЖКХ. В сумме расходы по этим направлениям составили 277,4 миллионов рублей или 89,2% от общего объема расходов.Глава района подчеркнул, что приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств стало финансирование заработной платы, питание, благоустройство, капитальные и текущие ремонты, социальная помощь населению.На социальную помощь населению в виде разовой материальной помощи малоимущим семьям, нуждающимся в лечении и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, выделили 9,4 миллиона рублей, добавил Хагуш.На строительство, капитальные и текущие ремонтные работы в Гагрском районе направлено 55,7 миллиона рублей.На оказание материальной помощи населению выделено 32,5 миллиона рублей. На погашение задолженностей администрации прошлых лет было профинансировано свыше 25 миллионов рублей.
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гагрский район, новости
Глава Гагрского района отчитался о проделанной за полгода работе
15:58 22.07.2022 (обновлено: 19:11 22.07.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с властями и жителями Гагрского района в пятницу 22 июля.
ГАГРА, 22 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш отчитался о проделанной работе за первое полугодие президенту Абхазии Аслану Бжания в пятницу 22 июля.
Он уточнил, что за первое полугодие 2022 года в доходную часть бюджета района с учетом средств софинансирования с Российской Федерацией поступило 256 миллионов рублей.
"Из них налоговые и неналоговые доходы составляют 184,5 миллиона рублей при плане в 152,2 миллиона рублей. Исполнение составило 121,2% или плюс 34,3 миллиона рублей", - уточнил он.
По словам Хагуш, расходная часть бюджета района за первое полугодие выполнена на 46,3% к уточненному годовому плану в 670,9 миллиона рублей и составил 310,8 миллиона рублей. Переходящий остаток средств с 2021 на 2022 год составил 54, 8 миллиона рублей.
Наиболее затратной частью расходов бюджета в этот отрезок времени стали образование, медицина, культура, спорт, ЖКХ. В сумме расходы по этим направлениям составили 277,4 миллионов рублей или 89,2% от общего объема расходов.
Глава района подчеркнул, что приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств стало финансирование заработной платы, питание, благоустройство, капитальные и текущие ремонты, социальная помощь населению.
"Так на оплату труда за первое полугодие 2022 года направлено 139 миллиона рублей, на питание детским садам и подготовительным классам 8,2 миллиона рублей, на благоустройство, вывоз мусора, покос, обрезку деревьев 44 миллиона рублей, на приобретение спецтехники 11,9 миллиона рублей", - уточнил он.
На социальную помощь населению в виде разовой материальной помощи малоимущим семьям, нуждающимся в лечении и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, выделили 9,4 миллиона рублей, добавил Хагуш.
На строительство, капитальные и текущие ремонтные работы в Гагрском районе направлено 55,7 миллиона рублей.
На оказание материальной помощи населению выделено 32,5 миллиона рублей. На погашение задолженностей администрации прошлых лет было профинансировано свыше 25 миллионов рублей.