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Глава Гудаутского района доложил президенту о криминогенной обстановке
Глава Гудаутского района доложил президенту о криминогенной обстановке
В первые шесть месяцев 2022 года в Гудаутском районе зафиксировали 50 преступлений. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T12:21+0300
2022-07-22T12:21+0300
2022-07-22T12:48+0300
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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 86% за первое полугодие 2022 года, доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа."За отчетный период по Гудаутскому району зарегистрировано 50 преступлений, из них раскрыто 43 преступления, что составляет 86%. Тяжких преступлений совершено 12, из них раскрыто 10, что составляет – 83%", – уточнил он.По данным главы муниципалитета, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 45 преступлений, из которых раскрыли 38, что составило – 84, 4%, тяжкие – 13, раскрыли девять из них - 69,2%.
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гудаутский район, новости, криминал, правопорядок
Глава Гудаутского района доложил президенту о криминогенной обстановке
12:21 22.07.2022 (обновлено: 12:48 22.07.2022)
В первые шесть месяцев 2022 года в Гудаутском районе зафиксировали 50 преступлений.
ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 86% за первое полугодие 2022 года, доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа.
"За отчетный период по Гудаутскому району зарегистрировано 50 преступлений, из них раскрыто 43 преступления, что составляет 86%. Тяжких преступлений совершено 12, из них раскрыто 10, что составляет – 83%", – уточнил он.
По данным главы муниципалитета, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 45 преступлений, из которых раскрыли 38, что составило – 84, 4%, тяжкие – 13, раскрыли девять из них - 69,2%.