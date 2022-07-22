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https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/glava-gudautskogo-rayona-dolozhil-prezidentu-o-kriminogennoy-obstanovke-1040429986.html
Глава Гудаутского района доложил президенту о криминогенной обстановке
Глава Гудаутского района доложил президенту о криминогенной обстановке
В первые шесть месяцев 2022 года в Гудаутском районе зафиксировали 50 преступлений. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 86% за первое полугодие 2022 года, доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа."За отчетный период по Гудаутскому району зарегистрировано 50 преступлений, из них раскрыто 43 преступления, что составляет 86%. Тяжких преступлений совершено 12, из них раскрыто 10, что составляет – 83%", – уточнил он.По данным главы муниципалитета, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 45 преступлений, из которых раскрыли 38, что составило – 84, 4%, тяжкие – 13, раскрыли девять из них - 69,2%.
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гудаутский район, новости, криминал, правопорядок

Глава Гудаутского района доложил президенту о криминогенной обстановке

12:21 22.07.2022 (обновлено: 12:48 22.07.2022)
© AFP 2022 / RONNY HARTMANNШтефана Баллиета, обвиняемого в застреле двух человек после попытки штурма синагоги в Галле-ан-дер-Заале, Восточная Германия, снимают наручники до начала 21-го дня судебного разбирательства 18 ноября 2020 года в округе.
Штефана Баллиета, обвиняемого в застреле двух человек после попытки штурма синагоги в Галле-ан-дер-Заале, Восточная Германия, снимают наручники до начала 21-го дня судебного разбирательства 18 ноября 2020 года в округе. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / RONNY HARTMANN
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В первые шесть месяцев 2022 года в Гудаутском районе зафиксировали 50 преступлений.
ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила 86% за первое полугодие 2022 года, доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа.
"За отчетный период по Гудаутскому району зарегистрировано 50 преступлений, из них раскрыто 43 преступления, что составляет 86%. Тяжких преступлений совершено 12, из них раскрыто 10, что составляет – 83%", – уточнил он.
По данным главы муниципалитета, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 45 преступлений, из которых раскрыли 38, что составило – 84, 4%, тяжкие – 13, раскрыли девять из них - 69,2%.
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