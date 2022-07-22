https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/glava-gudautskogo-rayona-otchitalsya-o-rabote-za-polgoda-1040428053.html

Глава Гудаутского района отчитался о работе за полгода

Глава Гудаутского района отчитался о работе за полгода

Президент Абхазии Аслан Бжания на этой неделе совершает рабочие поездки по стране и проводит встречи с руководством и населением районов. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T11:15+0300

2022-07-22T11:15+0300

2022-07-22T11:21+0300

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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа отчитался о проделанной работе за первое полугодие 2022 года президенту Аслану Бжания в пятницу, 22 июля.В частности, он отметил, что исполнение бюджета при плане чуть более 188 миллионов рублей составило 271, 5 миллиона рублей, план выполнен на 144,3%.Собственные доходы бюджета составили 109,8 миллиона рублей, субсидии из республиканского бюджета – 99,6 миллиона рублей."Расходы за первое полугодие 2022 года составили 308 миллионов 947 тысяч рублей. Расходы, произведенные за счет доходов Гудаутского района, составили 147 миллионов 447 тысяч рублей", – сообщил Боджгуа.Он добавил, что расходы за счет субсидий государства на заработные платы составили 99,6 миллиона рублей.Выделенные из президентского фонда 62 миллиона рублей были направлены на:Расходы на ремонтно-строительные работы в Гудаутском районе составили 31,9 миллиона рублей.За счет средств местного бюджета в первые шесть месяцев 2022 года провели работы по благоустройству города, в том числе благоустройство тротуарных зон общей протяженностью 620 погонных метров, укладка асфальта по улице Тарнава, протяженностью 1,3 километра. Также установлены две автобусные остановки по улицам Гобечия и Абазинская."Проводится текущий ремонт мини-стадиона имени героя Абхазии Д. В. Кварацхелия в центре города, работы на стадии завершения. В пляжной зоне дополнительно установлено десять новых раздевалок, по всей протяженности пляжной зоны Гудауты установлены буйки, а также куплено дополнительно 50 буйков, и в настоящее время они устанавливаются в пляжной зоне села Лыхны в Бамборе", – рассказал глава района.Среди прочего объема работ, добавил Боджгуа, проведен ремонт гравийных дорог сельской местности в селах Лыхны, Дурипш, Мцара, Приморское, Псырдзха, Бармыш.В настоящее время проводится текущий ремонт здания администрации села Дурипш. Стоимость проекта – 1,2 миллиона рублей.В течение недели запланировано начало укладки асфальта по улице Гумистинская на сумму 10,7 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/urozhay-kukuruzy-v-gudautskom-rayone-mozhet-prevysit-pokazateli-2021-goda-1040039826.html

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