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Главный четверг: Читанава о сельском хозяйстве Сухумского района Абхазии
Главный четверг: Читанава о сельском хозяйстве Сухумского района Абхазии
О состоянии дел в сельском хозяйстве Сухумского района, о программах развития этой отрасли в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации района Алхас... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T10:51+0300
2022-07-22T10:51+0300
2022-07-22T10:51+0300
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Главный четверг: Читанава о сельском хозяйстве Сухумского района Абхазии
Главный четверг: Читанава о сельском хозяйстве Сухумского района Абхазии
В программе "Главный четверг" с главой администрации Сухумского района говорили о развитии сельского хозяйства и о том, какие условия необходимы для организации производства и переработки сельхозпродукции внутри района.До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Сухумский район считался сельскохозяйственным, а цитрусовые были основной культурой. Как отметил Читанава, сейчас в районе нет и 10 процентов от прежних объемов цитрусовых плантаций. "Результаты войны дают о себе знать – плантации были безвозвратно утрачены. И сегодня на этих территориях лес. Чтобы это реализовать, нужны серьезные деньги", – рассказал глава района. В Сухумском районе второй год подряд работает целевая программа развития сельского хозяйства. Читанава отметил, что средства, заложенные под эту программу, не могут кардинально повлиять на увеличение товарной массы сельхоздеятельности, но есть цель, чтобы люди обратили внимание на землю и начали ее обрабатывать. Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Читанава о сельском хозяйстве Сухумского района Абхазии
О состоянии дел в сельском хозяйстве Сухумского района, о программах развития этой отрасли в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации района Алхас Читанава.
В программе "Главный четверг" с главой администрации Сухумского района говорили о развитии сельского хозяйства и о том, какие условия необходимы для организации производства и переработки сельхозпродукции внутри района.
До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Сухумский район считался сельскохозяйственным, а цитрусовые были основной культурой. Как отметил Читанава, сейчас в районе нет и 10 процентов от прежних объемов цитрусовых плантаций.
"Результаты войны дают о себе знать – плантации были безвозвратно утрачены. И сегодня на этих территориях лес. Чтобы это реализовать, нужны серьезные деньги", – рассказал глава района.
В Сухумском районе второй год подряд работает целевая программа развития сельского хозяйства. Читанава отметил, что средства, заложенные под эту программу, не могут кардинально повлиять на увеличение товарной массы сельхоздеятельности, но есть цель, чтобы люди обратили внимание на землю и начали ее обрабатывать.
Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.