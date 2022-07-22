https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/obschestvennost-poznakomilas-s-novym-poslom-rossii-v-abkhazii-mikhailom-shurgalinym-1040445559.html

Общественность познакомилась с новым послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным

Общественность познакомилась с новым послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным

В МИДе состоялось расширенное заседание Общественного совета, в котором принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поприветствовал Шургалина и отметил, что республика благодарна России за поддержку в сфере социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности.Что пожелали общественные деятели, представители организаций и партий новому российскому послу, смотрите в нашем видео.

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