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Общественность познакомилась с новым послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным
Общественность познакомилась с новым послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным
В МИДе состоялось расширенное заседание Общественного совета, в котором принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T20:20+0300
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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поприветствовал Шургалина и отметил, что республика благодарна России за поддержку в сфере социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности.Что пожелали общественные деятели, представители организаций и партий новому российскому послу, смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, мид абхазии, видео
Общественность познакомилась с новым послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным
В МИДе состоялось расширенное заседание Общественного совета, в котором принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поприветствовал Шургалина и отметил, что республика благодарна России за поддержку в сфере социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности.
Что пожелали общественные деятели, представители организаций и партий новому российскому послу, смотрите в нашем видео.