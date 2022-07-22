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План по налоговым сборам в Гудаутском районе за полгода перевыполнен
План по налоговым сборам в Гудаутском районе за полгода перевыполнен
Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа представил доклад о проделанной работе за первое полугодие 2022 года президенту Абхазии Аслану Бжания в пятницу, 22... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. План по сбору налогов в Гудаутском районе за первые полгода 2022 года перевыполнен на 73%, доложил руководству Абхазии глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа в пятницу 22 июля.Он уточнил, что про плане налоговых платежей за первые полгода 2022 года в 71, 6 миллиона рублей фактическое поступление составило 124, 2 миллиона рублей.Глава района также уточнил, что материалы по недоимкам передаются в Службу судебных исполнителей, а также применяются штрафные санкции в виде начисления пени за несвоевременное совершение платежей.В Гудаутском районе проживают 38 626 человек, из которых трудоспособны 22 878. Количество занятого населения в разных отраслях экономики независимо от формы собственности составляет 4 109 человек. Среднемесячная зарплата – 12 000 рублей.
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новости, гудаутский район
План по налоговым сборам в Гудаутском районе за полгода перевыполнен
11:33 22.07.2022 (обновлено: 11:48 22.07.2022)
Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа представил доклад о проделанной работе за первое полугодие 2022 года президенту Абхазии Аслану Бжания в пятницу, 22 июля.
ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. План по сбору налогов в Гудаутском районе за первые полгода 2022 года перевыполнен на 73%, доложил руководству Абхазии глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа в пятницу 22 июля.
Он уточнил, что про плане налоговых платежей за первые полгода 2022 года в 71, 6 миллиона рублей фактическое поступление составило 124, 2 миллиона рублей.
"Выполнение составило 173%, плюс 52 миллиона 614 тысяч рублей. Динамика роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 146% – плюс 39 миллионов рублей", – сообщил он.
Глава района также уточнил, что материалы по недоимкам передаются в Службу судебных исполнителей, а также применяются штрафные санкции в виде начисления пени за несвоевременное совершение платежей.
В Гудаутском районе проживают 38 626 человек, из которых трудоспособны 22 878. Количество занятого населения в разных отраслях экономики независимо от формы собственности составляет 4 109 человек. Среднемесячная зарплата – 12 000 рублей.