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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России продлен
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России продлен
Росавиация в 25-й раз продлевает режим ограничения полетов в некоторые аэропорты России в связи с тем, что территории аэродромов признаны небезопасными на фоне... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T09:35+0300
2022-07-22T09:35+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 30 июля, сообщает Росавиация.Режим затронул воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, после того как Росавиация признала их территорию небезопасной.
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россия, аэропорты, новости
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России продлен
09:35 22.07.2022 (обновлено: 10:12 22.07.2022)
Росавиация в 25-й раз продлевает режим ограничения полетов в некоторые аэропорты России в связи с тем, что территории аэродромов признаны небезопасными на фоне проведения СВО.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik.
Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 30 июля, сообщает
Росавиация.
Режим затронул воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, после того как Росавиация признала их территорию небезопасной.