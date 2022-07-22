https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodlen-1040425799.html

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России продлен

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России продлен

Росавиация в 25-й раз продлевает режим ограничения полетов в некоторые аэропорты России в связи с тем, что территории аэродромов признаны небезопасными на фоне... 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T09:35+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 30 июля, сообщает Росавиация.Режим затронул воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, после того как Росавиация признала их территорию небезопасной.

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