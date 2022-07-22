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Рицинский парк и Новоафонская пещера будут помогать Ткуарчалу и Очамчыре
Рицинский парк и Новоафонская пещера будут помогать Ткуарчалу и Очамчыре
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб затронул проблемы, с которым сталкиваются Очамчырский и Ткуарчалский районы, на встрече руководства страны с властями... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T19:10+0300
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2022-07-22T19:17+0300
в абхазии
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
новоафонская пещера
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik, Бадри Есиава. С каждого проданного билета за посещение Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры 50 рублей будут направлены на финансовую помощь Очамчырскому и Ткуарчалскому районам, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.В беседе с корреспондентом Sputnik он уточнил, что постановление об этом уже готово, и скоро будет принято руководством страны. Собранные по новому закону средства в течение 2022 году будут направлены этим двум районам.За первое полугодие 2022 года общая сумма выручки объектов составила 170 миллионов 481 тысячу рублей.Взрослый билет на посещение Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры стоит 700 рублей. В этом году уже более 280 тысяч человек посетили эти две главные туристические достопримечательности Абхазии, расположенные в Гудаутском районе.
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новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера
Рицинский парк и Новоафонская пещера будут помогать Ткуарчалу и Очамчыре
19:10 22.07.2022 (обновлено: 19:17 22.07.2022)
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб затронул проблемы, с которым сталкиваются Очамчырский и Ткуарчалский районы, на встрече руководства страны с властями и жителями Гагрского района.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik, Бадри Есиава. С каждого проданного билета за посещение Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры 50 рублей будут направлены на финансовую помощь Очамчырскому и Ткуарчалскому районам, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
В беседе с корреспондентом Sputnik он уточнил, что постановление об этом уже готово, и скоро будет принято руководством страны.
Собранные по новому закону средства в течение 2022 году будут направлены этим двум районам.
За первое полугодие 2022 года общая сумма выручки объектов составила 170 миллионов 481 тысячу рублей.
Взрослый билет на посещение Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры стоит 700 рублей. В этом году уже более 280 тысяч человек посетили эти две главные туристические достопримечательности Абхазии, расположенные в Гудаутском районе.