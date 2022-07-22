https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-budut-pomogat-tkuarchalu-i-ochamchyre-1040439292.html

Рицинский парк и Новоафонская пещера будут помогать Ткуарчалу и Очамчыре

Рицинский парк и Новоафонская пещера будут помогать Ткуарчалу и Очамчыре

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб затронул проблемы, с которым сталкиваются Очамчырский и Ткуарчалский районы, на встрече руководства страны с властями... 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T19:10+0300

2022-07-22T19:10+0300

2022-07-22T19:17+0300

в абхазии

новости

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik, Бадри Есиава. С каждого проданного билета за посещение Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры 50 рублей будут направлены на финансовую помощь Очамчырскому и Ткуарчалскому районам, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.В беседе с корреспондентом Sputnik он уточнил, что постановление об этом уже готово, и скоро будет принято руководством страны. Собранные по новому закону средства в течение 2022 году будут направлены этим двум районам.За первое полугодие 2022 года общая сумма выручки объектов составила 170 миллионов 481 тысячу рублей.Взрослый билет на посещение Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры стоит 700 рублей. В этом году уже более 280 тысяч человек посетили эти две главные туристические достопримечательности Абхазии, расположенные в Гудаутском районе.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера