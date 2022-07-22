https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/rossiya-rasshirila-perechen-nedruzhestvennykh-inostrannykh-gosudarstv-1040427822.html

Россия расширила перечень недружественных иностранных государств

Россия расширила перечень недружественных иностранных государств

Более 50 иностранных государств входят в актуальный перечень недружественных для России стран. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Россия расширила перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, следует из распоряжения Правительства.В мае 2021 года ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии. А в марте этого года правительство России также утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.В него вошли 48 государств и территорий: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. В состав Евросоюза входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.Перечень неокончательный и может еще расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий со стороны иностранных государств, говорится в документе.

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