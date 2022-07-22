https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/rossiya-turtsiya-i-oon-podpisali-produktovuyu-sdelku-1040441989.html

Россия подписала продуктовую сделку с Турцией и ООН

Россия подписала продуктовую сделку с Турцией и ООН

Продуктовая сделка будет действовать 120 дней, после завершения срока возможно продление. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T18:27+0300

2022-07-22T18:27+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна, пишет РИА Новости. В церемонии подписания соглашения участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу. До этого свою часть соглашения подписала Украина.При этом разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, выход судов будут осуществлять украинские лоцманы. Стороны смогут направлять минные тральщики для проверки безопасности маршрутов.В Стамбуле будет создан Координационный центр под эгидой ООН с участием всех четырех сторон, он будет наблюдать за процессом. В портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.По оценкам Минсельхоза России, Украина может поставить на экспорт около пяти миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. Сама же Россия проэкспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов, заявлял президент Владимир Путин.

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украина, турция, россия, оон, экономика, политика, в мире