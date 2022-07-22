https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/sgb-zayavila-o-zaderzhanii-bolee-600-narushiteley-pogranichnogo-zakonodatelstva-1040432175.html
СГБ заявила о задержании более 600 нарушителей пограничного законодательства
СГБ заявила о задержании более 600 нарушителей пограничного законодательства
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержаны в первом полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Абхазии и... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T14:26+0300
2022-07-22T14:26+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержаны в первом полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.Задержанных привлекли к административной ответственности.Уточняется, что за это же время возбуждено три уголовных дела за незаконное пересечение государственной границы Абхазии.Кроме того, правоохранители пресекли более 20 попыток незаконного перемещения грузов через абхазо-грузинскую госграницу, изъяли свыше 4 тысяч блоков табачной продукции на сумму около 1,6 млн руб.В отношении причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности приняты меры правового воздействия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, служба безопасности республики абхазия
СГБ заявила о задержании более 600 нарушителей пограничного законодательства
14:26 22.07.2022 (обновлено: 14:51 22.07.2022) СУХУМ, 22 июл – Sputnik.
Более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержаны
в первом полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.
Задержанных привлекли к административной ответственности.
Уточняется, что за это же время возбуждено три уголовных дела за незаконное пересечение государственной границы Абхазии.
Кроме того, правоохранители пресекли более 20 попыток незаконного перемещения грузов через абхазо-грузинскую госграницу, изъяли свыше 4 тысяч блоков табачной продукции на сумму около 1,6 млн руб.
В отношении причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности приняты меры правового воздействия.