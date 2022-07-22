Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/sgb-zayavila-o-zaderzhanii-bolee-600-narushiteley-pogranichnogo-zakonodatelstva-1040432175.html
СГБ заявила о задержании более 600 нарушителей пограничного законодательства
СГБ заявила о задержании более 600 нарушителей пограничного законодательства
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержаны в первом полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Абхазии и... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T14:26+0300
2022-07-22T14:51+0300
в абхазии
новости
служба безопасности республики абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036709507_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c07824a8e1ad5f5392f07161f95f6afd.jpg
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержаны в первом полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.Задержанных привлекли к административной ответственности.Уточняется, что за это же время возбуждено три уголовных дела за незаконное пересечение государственной границы Абхазии.Кроме того, правоохранители пресекли более 20 попыток незаконного перемещения грузов через абхазо-грузинскую госграницу, изъяли свыше 4 тысяч блоков табачной продукции на сумму около 1,6 млн руб.В отношении причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности приняты меры правового воздействия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036709507_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_1b61c7c7483aa2306f84e3943c5dd9e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, служба безопасности республики абхазия

СГБ заявила о задержании более 600 нарушителей пограничного законодательства

14:26 22.07.2022 (обновлено: 14:51 22.07.2022)
© Sputnik / Акоп КущянКПП Ингур
КПП Ингур - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться на
Yandex newsTelegram
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии задержаны в первом полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.
Задержанных привлекли к административной ответственности.
Уточняется, что за это же время возбуждено три уголовных дела за незаконное пересечение государственной границы Абхазии.
Кроме того, правоохранители пресекли более 20 попыток незаконного перемещения грузов через абхазо-грузинскую госграницу, изъяли свыше 4 тысяч блоков табачной продукции на сумму около 1,6 млн руб.
В отношении причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности приняты меры правового воздействия.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0