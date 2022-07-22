https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/takie-obstoyatelstva-gosti-festivalya-altyn-maydan-o-sokhranenii-natsionalnoy-kultury---1040426661.html
Такие обстоятельства: гости фестиваля "Алтын Майдан" о сохранении национальной культуры
Такие обстоятельства: гости фестиваля "Алтын Майдан" о сохранении национальной культуры
Директор театра эстрады республики Тыва Аян Мандан-Хорлу и руководитель вокального ансамбля "Джюрюлгэн" из Якутии Наталья Эверстова в эфире радио Sputnik... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T15:13+0300
2022-07-22T15:13+0300
2022-07-22T15:13+0300
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Такие обстоятельства: гости фестиваля "Алтын Майдан" о сохранении национальной культуры
Такие обстоятельства: гости фестиваля "Алтын Майдан" о сохранении национальной культуры
Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын Майдан" проходит в Абхазии. В нем принимают участие несколько фольклорных коллективов из России, а также абхазские танцевальные ансамбли. Люди с ограниченными возможностями здоровья продемонстрируют зрителям свою хореографию, пение, покажут театр моды. Фестиваль уже проводился в Крыму, Северной Осетии, Татарстане и Якутии, а в этом году список стран пополнила и Абхазия.Гости студии рассказали, что их народы все чаще сталкиваются с проблемой сохранения культурного наследия, и чем полезны такого рода фестивали.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, культура, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: гости фестиваля "Алтын Майдан" о сохранении национальной культуры
Директор театра эстрады республики Тыва Аян Мандан-Хорлу и руководитель вокального ансамбля "Джюрюлгэн" из Якутии Наталья Эверстова в эфире радио Sputnik рассказали о важности сохранения культурного наследия и об обмене опытом с абхазскими коллегами.
Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын Майдан" проходит в Абхазии. В нем принимают участие несколько фольклорных коллективов из России, а также абхазские танцевальные ансамбли. Люди с ограниченными возможностями здоровья продемонстрируют зрителям свою хореографию, пение, покажут театр моды. Фестиваль уже проводился в Крыму, Северной Осетии, Татарстане и Якутии, а в этом году список стран пополнила и Абхазия.
Гости студии рассказали, что их народы все чаще сталкиваются с проблемой сохранения культурного наследия, и чем полезны такого рода фестивали.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.